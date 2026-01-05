Samsung, il primo TV Micro RGB da 130″ al mondo ha un design che attira certamente l’attenzione

Nel frenetico scenario del CES 2026, tra innumerevoli annunci legati all’intelligenza artificiale e presentazioni futuristiche, Samsung è riuscita ancora una volta a catalizzare l’attenzione globale svelando una sorpresa di proporzioni monumentali.

Durante l’evento “The First Look“, il colosso sudcoreano ha alzato il sipario sul modello R95H, il primo TV Micro RGB da 130″ al mondo.

Samsung: Timeless Frame per esporre il TV Micro RGB da 130″

Crediti: Samsung

Ciò che colpisce immediatamente del nuovo R95H non è soltanto la diagonale dello schermo, sufficientemente ampia da occupare interamente la parete di un salotto medio, ma la struttura che lo sostiene.

Samsung ha scelto di rivisitare e modernizzare un concetto stilistico introdotto nel 2013, il design “Timeless Gallery”. Il pannello non si limita a poggiare su una base, ma appare sospeso all’interno di una massiccia cornice metallica che circonda l’intero schermo.

Questa soluzione architettonica permette al display di “fluttuare”, trasformando il televisore in un’opera d’arte contemporanea simile a una finestra affacciata su un’altra realtà.

La struttura non è puramente estetica, essa svolge funzioni pratiche fondamentali. Il design consente una leggera inclinazione dello schermo per ottimizzare l’angolo di visione e, dettaglio non trascurabile, integra il sistema audio del televisore.

Chi desiderasse montare questo gigante a parete scoprirebbe che l’intera cornice funge da supporto strutturale e acustico, rendendo l’installazione un elemento di arredo permanente e di grande impatto visivo. È un approccio audace, che si discosta dalla tendenza dei TV ultra-sottili che cercano di scomparire, preferendo invece un oggetto che reclama il suo spazio e la sua identità all’interno dell’abitazione.

“Micro RGB rappresenta l’apice della nostra innovazione nella qualità dell’immagine, e il modello da 130 pollici porta questa visione ancora più lontano“, ha dichiarato Hun Lee, Executive Vice President della Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics. “Stiamo riprendendo lo spirito della nostra filosofia in tema di design, introdotta oltre un decennio fa, per offrire un display premium, progettato con una tecnologia di nuova generazione“.

La tecnologia Micro RGB

Sotto il profilo tecnico, l’R95H segna il debutto della tecnologia Micro RGB su scala massiccia. A differenza dei pannelli Micro LED auto-emissivi, questa soluzione utilizza un pannello LCD di tipo VA (Vertical Alignment) potenziato dai Quantum Dot e supportato da una retroilluminazione full-array composta da migliaia di LED RGB di dimensioni micrometriche.

Alla base di questo sistema c’è il processore “Micro RGB AI Engine Pro“, un chip avanzato che gestisce algoritmi complessi come il “Micro RGB Color Booster Pro” e il “Micro RGB HDR Pro“.

L’obiettivo di questa architettura è offrire una fedeltà cromatica assoluta. Samsung dichiara una copertura del 100% dello spazio colore BT.2020, un traguardo impressionante che promette una riproduzione delle tinte estremamente realistica.

L’intelligenza artificiale lavora costantemente per analizzare i contenuti, migliorando i toni spenti e raffinando il contrasto sia nelle scene più luminose che in quelle più scure.

Inoltre, per garantire che l’esperienza non venga compromessa dalla luce ambientale, il pannello è dotato della tecnologia proprietaria “Glare Free“, progettata per abbattere drasticamente i riflessi, rendendo il TV perfettamente fruibile anche in ambienti molto luminosi.

Tanta IA e un ecosistema evoluto

L’innovazione hardware è accompagnata da un software altrettanto sofisticato. Il sistema operativo Tizen, aggiornato con l’interfaccia One UI, beneficerà di ben sette anni di aggiornamenti garantiti, assicurando una longevità notevole al dispositivo.

L’esperienza utente è arricchita dalla suite “Vision AI Companion“. L’assistente vocale Bixby, ora potenziato da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), è in grado di sostenere conversazioni naturali e fornire risposte complesse, affiancato dall’integrazione nativa di app come Microsoft Copilot e Perplexity.

Le funzionalità AI si estendono anche alla fruizione dei contenuti sportivi con “AI Football Mode Pro“, capace di ottimizzare colori e contrasto per le partite, e persino di isolare o silenziare la telecronaca riducendo il rumore di fondo.

Non manca la traduzione in tempo reale dell’audio tramite “Live Translate“, abbattendo le barriere linguistiche durante la visione di programmi internazionali. Sul fronte audio, il supporto a Dolby Atmos ed Eclipsa Audio, unito alla tecnologia Q-Symphony per la sincronizzazione con soundbar esterne, completa un pacchetto multimediale di altissimo livello.

Sebbene Samsung abbia presentato il Micro RGB da 130″ come una finestra sul futuro tecnologico, resta da vedere come questo colosso si posizionerà sul mercato consumer.