Samsung annuncia il nuovo Bixby, in arrivo con One UI 8.5 | Ufficiale

Dopo gli indizi avvistati nel corso delle scorse settimane, Samsung ha annunciato un importante passo avanti per il proprio ecosistema mobile con il lancio del programma beta del nuovo Bixby all’interno della versione One UI 8.5.

Questa evoluzione segna il passaggio definitivo di Bixby da semplice assistente vocale a un vero e proprio agente di dispositivo conversazionale, progettato per offrire un controllo più intuitivo e ridurre drasticamente lo sforzo necessario per gestire le impostazioni dei dispositivi Galaxy.

Il nuovo Bixby è ufficiale: tutte le novità dell’assistente di Samsung, pronto al debutto con One UI 8.5

Crediti: Samsung

La principale innovazione introdotta dal colosso coreano riguarda la capacità di Bixby di comprendere le richieste degli utenti senza che questi debbano conoscere termini tecnici o i nomi esatti dei menu di sistema. Won-Joon Choi, Chief Operating Officer di Samsung, ha sottolineato come questa riprogettazione miri a eliminare le frizioni nelle attività di tutti i giorni, integrando l’intelligenza artificiale direttamente nel cuore dell’esperienza d’uso del dispositivo.

In termini pratici, se un utente dichiara semplicemente di non volere che lo schermo si spenga mentre lo sta osservando, Bixby è ora in grado di interpretare l’intento e attivare autonomamente la funzione di mantenimento dello schermo acceso, senza costringere la persona a navigare manualmente tra le impostazioni.

Inoltre, l’assistente è diventato proattivo nella risoluzione dei dubbi legati all’uso del telefono: alla domanda sul perché il display rimanga attivo quando il dispositivo è in tasca, Bixby può suggerire e attivare istantaneamente la protezione contro i tocchi accidentali.

Oltre al controllo dell’hardware, il nuovo Bixby potenzia le sue capacità grazie a una partnership strategica con Perplexity (finalmente è stata confermata in via ufficiale). Ciò permette di integrare la ricerca web in tempo reale direttamente nella propria interfaccia utente, una funzionalità che consente di esplorare argomenti complessi – come la ricerca di hotel specifici dotati di piscine per bambini – ricevendo risposte aggiornate e live senza essere reindirizzati a un browser esterno o a un’applicazione separata.

Tale approccio garantisce un’esperienza d’uso senza interruzioni, permettendo all’utente di rimanere concentrato sul proprio compito principale.

Con One UI 8.5, Bixby non si limita più a eseguire comandi preimpostati, ma diventa uno strumento capace di analizzare lo stato del dispositivo e suggerire soluzioni mirate. Per quanto riguarda l’implementazione nel programma beta, il nuovo assistente debutterà in una delle prossime build. Chiaramente la versione finale sarà disponibile nella build stabile, in arrivo con il debutto della gamma Galaxy S26.