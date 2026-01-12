Ti manca già Stranger Things? Samsung ha una sorpresa per il tuo Galaxy

Mentre il sipario cala definitivamente sulle avventure di Undici e dei coraggiosi ragazzi di Hawkins, segnando la fine di un’era per la cultura pop televisiva, il vuoto lasciato dalla conclusione di Stranger Things inizia a farsi sentire tra milioni di appassionati in tutto il mondo.

Per celebrare il gran finale di questa saga iconica, che ha dominato le classifiche dello streaming per quasi un decennio, Samsung Electronics e Netflix hanno rinnovato la loro collaborazione strategica, offrendo ai fan un modo unico per portare le atmosfere della serie sempre con sé.

A partire da oggi 12 gennaio, infatti, il colosso sudcoreano ha reso disponibile una serie di contenuti esclusivi dedicati alla quinta stagione, trasformando gli smartphone Galaxy in veri e propri portali verso il Sottosopra.

Samsung collabora con Netflix per un tuffo digitale nelle atmosfere di Hawkins

Crediti: Canva

La nuova iniziativa promozionale, attiva in ben 186 Paesi, permette ai possessori di dispositivi Samsung Galaxy di personalizzare il proprio smartphone con un’estetica che richiama fedelmente il tono cupo e nostalgico della serie.

Attraverso il Galaxy Store, gli utenti possono accedere gratuitamente a una collezione basata sulla quinta e ultima stagione del franchise. Il pacchetto include un tema completo e cinque sfondi ad alta risoluzione che ritraggono i personaggi più amati dai fan e le ambientazioni più memorabili, spaziando dalla cittadina di Hawkins fino agli inquietanti paesaggi del Sottosopra.

Samsung ha sottolineato come questi contenuti siano stati progettati per riflettere l’atmosfera unica dello show, permettendo ai fan di integrare elementi della narrazione nella loro vita quotidiana attraverso i display dei loro dispositivi.

Tuttavia, c’è un piccolo passaggio necessario per sbloccare questi vantaggi: per poter reclamare il tema e gli sfondi senza costi aggiuntivi, gli utenti dovranno scaricare o avviare l’applicazione di Netflix sul proprio dispositivo.

È importante notare che questa è un’offerta a tempo limitato; la collezione rimarrà disponibile sul Galaxy Store solamente fino al 22 febbraio, data dopo la quale questi contenuti digitali svaniranno, metaforicamente, nell’oscurità del Sottosopra.

I numeri di un fenomeno culturale e i requisiti tecnici

Come riportato nel comunicato ufficiale, dal suo debutto nel 2016 Stranger Things è stato uno dei motori principali della crescita globale di Netflix.

Con l’uscita della prima parte della quinta stagione il 27 novembre 2025, la serie ha infranto nuovi record, posizionandosi al primo posto in 91 Paesi e accumulando quasi 60 milioni di visualizzazioni nei soli primi cinque giorni. Un risultato storico che ha visto, per la prima volta, tutte e cinque le stagioni presenti contemporaneamente nella Top 10 globale della piattaforma per cinque settimane consecutive.

Per chi desidera installare questi contenuti celebrativi, è necessario prestare attenzione alla compatibilità. Samsung ha specificato che il nuovo tema completo di “Stranger Things” è disponibile per i dispositivi Galaxy che eseguono Android 15 o versioni successive, anche se potrebbe non essere supportato su alcuni modelli specifici.

Per quanto riguarda i soli sfondi, la compatibilità è molto più ampia, estendendosi a tutti gli smartphone Galaxy con sistema operativo Android 8 o superiore.

Una partnership consolidata tra tecnologia e servizi

Questa non è la prima volta che Samsung strizza l’occhio agli spettatori di Netflix. Le due aziende vantano una partnership di lunga data finalizzata a offrire contenuti esclusivi agli utenti Galaxy.

In passato, la collaborazione aveva già dato vita a un cortometraggio ispirato sempre a Stranger Things per celebrare l’uscita della quarta stagione, un’operazione di marketing che serviva anche a mostrare le capacità della Nightography del Galaxy S22 Ultra.

Più recentemente, lo scorso anno, Samsung aveva rilasciato temi speciali basati sul film d’animazione KPop Demon Hunters.

Con questa ultima iniziativa, Samsung conferma la sua volontà di intercettare i fenomeni di massa, offrendo ai propri utenti non solo hardware all’avanguardia, ma anche un’esperienza software capace di connettersi emotivamente con le loro passioni.