Samsung Internet: la versione beta presto disponibile per tutti?

Il browser desktop di Samsung si avvia verso il lancio per tutti, anche se al momento parliamo ancora della versione beta. A sorpresa le restrizioni regionali che ne impedivano il download sembrano essere state rimosse.

Ora è possibile scaricare e installare Samsung Internet ma c’è ancora un intoppo: resta da vedere se si tratta di un errore oppure se il lancio per tutti si sta avvicinando.

Samsung Internet si avvia verso il debutto per tutti: non ci sono più le restrizioni regionali per la versione beta

Il procedimento per accedere al browser è semplicissimo e non richiede né l’utilizzo di account particolari né una VPN. Se ricordate, fino ad oggi l’installazione di Samsung Internet in versione beta era consentita solo agli utenti in Corea del Sud e negli Stati Uniti.

Ora sembra che il blocco regionale sia stato rimosso: il messaggio sulla disponibilità nei due Paesi resta, ma il tasto Download è attivo – nella pagina dedicata. Basta cliccare sul pulsante per scaricare il browser di Samsung; segnaliamo che download e installazione sono disponibili solo per i PC Windows, mentre da MacOS il tasto non è accessibile.

Nel nostro caso il software viene scaricato ed installato ma non si avvia: probabilmente il programma beta aprirà le porte ad un maggior numero di Paesi nel corso dei prossimi giorni, ma è già possibile effettuare il download.

Il browser Samsung Internet permette di sincronizzare i segnalibri, la cronologia e altro presente nel proprio account di Samsung Cloud. Presente all’appello il gestore delle password e la possibilità di continuare la visualizzazione web tra telefono Samsung e PC.