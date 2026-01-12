Samsung ha rimosso una prominente funzione da Gaming Hub e nessuno se n’è accorto

Nel mondo dello sviluppo software, esiste una regola non scritta ma universalmente riconosciuta: se una funzionalità viene rimossa e la base utenti non reagisce con frustrazione o disappunto, è molto probabile che gli sviluppatori abbiano preso la decisione giusta.

Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, questo è esattamente lo scenario che si è verificato in casa Samsung con il recente aggiornamento dell’applicazione mobile Gaming Hub.

Il colosso sudcoreano ha infatti deciso di eliminare silenziosamente il minigioco dedicato alla schiusa delle uova, una componente che fino a poco tempo fa rappresentava un tentativo centrale di “gamification” della piattaforma stessa.

Samsung Gaming Hub, rimosse le uova e nessuno se n’è accorto

La rimozione della funzionalità è avvenuta con il rilascio dell’aggiornamento versione 8.0.00.19 di Gaming Hub, iniziato alla fine del mese scorso. Ciò che sorprende maggiormente non è tanto la modifica tecnica, quanto la reazione (o meglio, l’assenza di reazione) da parte della community.

Solitamente, ogni cambiamento nell’ecosistema Samsung genera discussioni accese sui forum e sui social network. In questo caso, invece, solo un paio di utenti su Reddit hanno menzionato casualmente il cambiamento.

Non ci sono stati post di addio, né lamentele, né petizioni per ripristinare la funzione. Questo silenzio assordante suggerisce che, nonostante la prominenza del minigioco nell’interfaccia, pochissimi utenti ne sentiranno realmente la mancanza.

Il fallimento della gamification dell’app dedicata al gaming

Per chi non avesse mai esplorato a fondo i meandri dell’applicazione, il minigioco di schiusa delle uova rappresentava il tentativo di Samsung di rendere ludico l’utilizzo del Gaming Hub stesso.

Il sistema proponeva agli utenti delle missioni basate sui giochi installati sul proprio smartphone. Il completamento di queste missioni permetteva di sbloccare e far schiudere delle uova virtuali che, a loro volta, rivelavano nuove creature utilizzabili come immagini del profilo.

Il problema strutturale di questa funzionalità risiedeva nel suo ciclo di ricompense, che si è rivelato troppo modesto per mantenere alto l’interesse.

L’incentivo non era abbastanza forte da creare un’abitudine: molto spesso, gli utenti dimenticavano persino di avere un uovo pronto per la schiusa dopo aver completato le missioni necessarie.

Una caratteristica costruita interamente sul concetto di anticipazione e scoperta finiva così per generare indifferenza, mancando l’obiettivo primario di aumentare il coinvolgimento dell’utente all’interno dell’hub.

Un’uscita di scena elegante e vantaggiosa

Nonostante la rimozione improvvisa, che ha di fatto confiscato le uova virtuali degli utenti senza preavviso, l’aggiornamento porta con sé un risvolto inaspettatamente positivo.

Sebbene le missioni siano state eliminate e non sia più possibile sbloccare nuove uova tramite il gameplay, Samsung ha optato per una soluzione estremamente democratica: ha sbloccato automaticamente tutte le immagini del profilo che erano precedentemente nascoste dietro il minigioco.

Tutte le creature e gli avatar che prima richiedevano tempo e dedizione per essere ottenuti sono ora liberamente disponibili per tutti gli utenti.

Certamente, si potrebbe argomentare che ottenere tutto senza sforzo riduca il valore percepito della ricompensa. Sarebbe stato forse preferibile se Samsung avesse permesso agli utenti di mantenere una cronologia dei propri progressi, magari come un distintivo d’onore per i veterani del minigioco.

Tuttavia, la realtà è che la maggior parte degli utenti faticava a investire tempo in questa meccanica, dimenticandosene spesso prima della sessione di gioco successiva.

Per coloro che desiderano esplorare la lista completa delle creature ora sbloccate, la procedura è immediata e non richiede più alcuna missione.

È sufficiente toccare la propria immagine del profilo all’interno di Gaming Hub, selezionare l’opzione di modifica e premere il pulsante “+” per espandere l’elenco completo.

Tutto ciò che il minigioco aveva da offrire è ora lì, a portata di tocco, segnando la fine di un esperimento forse superfluo, ma conclusosi nel migliore dei modi per l’utente finale.