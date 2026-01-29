Samsung Galaxy Z TriFold arriverà in Europa, ma ad un prezzo proibitivo

Lo scorso dicembre Samsung ha stupito tutti con il suo primo smartphone tri-pieghevole: non una novità assoluta (Huawei c’è arrivata prima) ma comunque un passo avanti importante, che potrebbe dare grande risalto a questo formato.
A distanza di pochi mesi dall’uscita in patria e dopo il debutto negli States, ecco che Samsung Galaxy Z TriFold sarebbe in dirittura d’arrivo anche in Europa. Lo rivela Roland Quandt, insider conosciuto proprio per l’affidabilità delle sua anticipazioni.
Dopo il debutto negli USA, Samsung Galaxy Z TriFold sarebbe in arrivo anche in Europa – ad una cifra stellare
Il tri-pieghevole di Samsung sarà in vendita negli Stati Uniti a partire dal 30 gennaio, al prezzo di 2.899$. Parliamo di una cifra salata, specialmente se messa a confronto con la Corea del Sud – dove lo smartphone è stato lanciato ad un prezzo al cambio intorno ai 2.100€.
Inizialmente previsto in un numero molto ristretto di mercati, in base a quanto emerso, Samsung Galaxy Z TriFold dovrebbe arrivare anche in Europa. Come anticipato in apertura, si tratta di una voce riportata da Roland Quandt, uno degli insider più affidabili del panorama tech.
Il leaker dà per certa l’uscita in Germania mentre non si sbottona sugli altri Paesi; di conseguenza non sappiamo se arriverà in Italia. Il debutto sarebbe previsto entro fine anno, quindi c’è ancora parecchio tempo davanti a noi.
Comunque il dato interessante riguarda il prezzo: gli utenti tedeschi potrebbero dover sborsare la bellezza di oltre 3.000€ per mettere le mani su questo particolare gioiello tecnologico targato Samsung.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 159,2 x 214,1 x 3,9 mm (aperto), 159,2 x 75 x 12,9 mm (chiuso), 309 grammi
- Colorazioni: Crafted Black
- Certificazione: IP48
- Display:
- esterno – Flat Dynamic AMOLED da 6,5″ Full HD (2.520 x 1.080 pixel), LTPO 120 Hz, fino a 2.600 nit, Gorilla Glass Ceramic 2
- interno – Flat Dynamic AMOLED da 9,96″ (2.160 x 1.584 pixel), LTPO 120 Hz, fino a 1.600 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Snapdragon 8 Elite For Galaxy, 3 nm TSMC
- CPU: octa-core
- 2 x 4,47 GHz Oryon Phoenix L
- 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M
- GPU: Adreno 830
- RAM: 16 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 5.600 mAh
- Ricarica: 45W, wireless 15W
- Fotocamera: tripla 200 + 12 + 10 MP (f/1.7-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS
- Selfie camera: esterna 10 MP (f/2.2) FOV 85°, interna 10 MP (f/2.2) FOV 100°
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Galaxy AI
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8