Galaxy Z Fold 8 potrebbe accontentare tutti, più batteria e meno peso

Se il Galaxy Z Fold 7, lanciato lo scorso anno, è stato accolto come una vera e propria rivelazione grazie al suo design straordinariamente leggero, le nuove indiscrezioni suggeriscono che il colosso sudcoreano non abbia intenzione di adagiarsi sugli allori.

Secondo recenti report provenienti dalla Corea del Sud, in particolare dal Maeil Business Newspaper, la prossima generazione di pieghevoli, composta da Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, potrebbe migliorare in portabilità e autonomia, limando alcuni dei compromessi storici di questa categoria di dispositivi.

Samsung Galaxy Z Fold 8, meno peso e più batteria?

Il dato più sorprendente emerso dalle ultime fughe di notizie riguarda il peso del futuro Galaxy Z Fold 8. La pubblicazione coreana riferisce che il nuovo dispositivo fermerà l’ago della bilancia a soli 200 grammi. Per capire l’importanza del traguardo ottenuto da Samsung basta un rapido confronto con il suo predecessore: si tratterebbe di una riduzione di ben 15 grammi rispetto al Galaxy Z Fold 7, che pesava 215 grammi.

Questa evoluzione è significativa non solo all’interno della gamma Samsung, ma anche nel più ampio panorama della telefonia mobile. Se questi dati venissero confermati, il Galaxy Z Fold 8 risulterebbe addirittura più leggero di un iPhone 17 Pro e supererebbe di appena 10 grammi il peso del Galaxy S25 Plus.

Questo suggerisce che il divario ergonomico tra gli smartphone tradizionali e i pieghevoli a libro si sta assottigliando fino a diventare quasi impercettibile, rendendo il passaggio al formato “foldable” molto meno traumatico per l’utente medio abituato alla maneggevolezza dei telefoni standard.

Più autonomia senza compromessi?

Solitamente, nel mondo dell’elettronica di consumo, una riduzione del peso e delle dimensioni comporta quasi inevitabilmente un sacrificio in termini di capacità della batteria.

Tuttavia, sembra che Samsung abbia trovato il modo di sovvertire questa regola non scritta. Le fonti indicano che, nonostante la cura dimagrante, il Galaxy Z Fold 8 sarà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh.

Si tratterebbe di un salto notevole rispetto alla capacità di 4.400 mAh del modello precedente. Sebbene alcuni rivali cinesi offrano capacità ancora superiori, l’allineamento ai 5.000 mAh, lo stesso valore presente sul Galaxy S25 Ultra, rappresenta un traguardo di rilievo.

Garantire un’autonomia da vero top di gamma in un corpo così leggero e sottile dimostra un livello di ottimizzazione interna e di densità energetica delle celle davvero all’avanguardia, rispondendo a una delle critiche più frequenti mosse dagli utenti che necessitano di arrivare a fine giornata senza ansie da ricarica.

La leggerezza della serie Flip

Le novità non riguardano soltanto il modello a libro. Anche il celebre pieghevole a conchiglia, il Galaxy Z Flip 8, sembra destinato a subire una trasformazione radicale in termini di portabilità.

Il report suggerisce che il dispositivo peserà solamente 150 grammi. Mettendo questo dato in prospettiva, si tratta di una diminuzione drastica rispetto ai 188 grammi del Z Flip 7.

Un peso di 150 grammi renderebbe il nuovo Flip significativamente più leggero persino del Galaxy S25 Edge, che si attesta sui 163 grammi.

Questa caratteristica rafforzerebbe enormemente la filosofia alla base della serie Flip: offrire un dispositivo che scompare in tasca e che punta tutto sulla comodità e sullo stile.

Prezzi stabili in un mercato in ascesa

Infine, un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante per il successo commerciale di questi nuovi dispositivi riguarda il posizionamento di prezzo. Nonostante i significativi miglioramenti hardware e la complessa ingegnerizzazione necessaria per ridurre il peso aumentando al contempo la batteria, le indiscrezioni sostengono che Samsung manterrà i prezzi invariati rispetto alla generazione precedente.

Questa scelta, se confermata, sarebbe particolarmente lodevole considerando l’attuale contesto economico del settore tecnologico, caratterizzato da rincari generalizzati sui componenti chiave come le memorie RAM, i pannelli display e i chipset di ultima generazione.

Riuscire a offrire un prodotto tecnologicamente superiore senza scaricare i costi aggiuntivi sul consumatore finale potrebbe essere la mossa vincente per consolidare il dominio di Samsung nel segmento dei pieghevoli, rendendo la tecnologia sempre più accessibile e matura.