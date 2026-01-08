Samsung immagina un Galaxy Z Flip che si piega a 360 gradi

In questi giorni stiamo assistendo alle meraviglie tecnologiche del CES 2026 ma sappiamo bene che questa è solo una parte delle novità tech che si celano dietro le quinte. In queste ore è emerso un brevetto di Samsung che mostra uno dei possibili design futuri di Galaxy Z Flip, con uno stile a conchiglia dotato di una cerniera che funziona sia verso l’esterno che l’interno.

Samsung Galaxy Z Flip con display pieghevole a 360 gradi: questo è uno dei possibili futuri per il flip phone

Crediti: WIPO, xpertpick

In realtà questa non è la prima volta che abbiamo a che fare con un dispositivo simile: al CES 2024 Samsung ha mostrato il suo concept di smartphone Inside Out, ossia dotato di un display che si piega sia verso l’interno che all’esterno.

Questo particolare formato pieghevole “dentro e fuori” affonda le sue radici nel display Flex In & Out, a sua volta risalente al CES 2023. L’esistenza del nuovo brevetto indica che i lavori sono tutt’ora in corso: nonostante la linea di pieghevoli Samsung si sia cristallizzata nel classici Z Fold e Z Flip, la compagnia sta comunque sperimentando nuovi formati.

Crediti: WIPO, xpertpick

La prova è anche il lancio di Galaxy Z TriFold, il primo smartphone tri-pieghevole del produttore; sicuramente un dispositivo per pochi, ma che rappresenta un passo importante per il futuro dei pieghevoli.

Tornando al nuovo brevetto di Flip Phone, come al solito siamo alle prese con un modello che potrebbe non vedere mai la luce. Tuttavia la sua stessa esistenza dimostra che Samsung è alla costante ricerca di soluzioni inedite da immettere nella sua gamma pieghevole.