Galaxy Z Flip 8 delude negli ultimi leak: nuovo nome… stessa fotocamera?

Ormai siamo abituati alla strategia conservativa di Samsung: stessi sensori della generazione precedente, la novità è il software che è stato perfezionato anche grazie all’apporto dell’hardware. È la storia di Galaxy Z Flip 7, dotato dello stesso comparto fotografico del predecessore ma potenziato grazie all’apporto dell’Exynos 2500 ed altre tecnologie.

E visto che non c’è due senza tre, sembra che anche al prossimo Samsung Galaxy Z Flip 8 toccherà la medesima sorte: lo svelano le prime indiscrezioni sulla fotocamera del futuro pieghevole a conchiglia.

Samsung Galaxy Z Flip 8 avrà una fotocamera deludente, secondo i primi leak

Il flip phone sarebbe previsto per il mese di luglio, ma le indiscrezioni sulle sue caratteristiche circolano da mesi – ed ora tocca al comparto fotografico. Chi si aspettava una rivoluzione o almeno un cambiamento resterà deluso: le prime voci sulle fotocamere parlano di un pacchetto identico a quello offerto da Galaxy Z Flip 7.

In base a quanto emerso ci sarebbe ancora una volta una dual camera da 50 + 12 MP con un ultra-grandangolare, mentre lato selfie ritroveremo il solito sensore da 10 MP. Nel corso di sette generazioni la gamma Flip ha visto un solo cambiamento per la fotocamera principale mentre ultra-wide e selfie camera sono ormai cristallizzati.

Galaxy Z Flip 7

Niente aggiunta di un teleobiettivo ma nemmeno un rifacimento del comparto, lo stesso visto anche a bordo di Z Flip 6. Comunque dovremmo avere dei miglioramenti ingegneristici, con spessore e peso ancora più contenuti (6 mm e 170 grammi). Il cuore dell’esperienza sarebbe il nuovo Exynos 2600, ultimo chipset proprietario di Samsung.

Probabilmente il lancio avverrà a luglio insieme a Galaxy Z Fold 8 e alla novità di quest’anno, ossia Galaxy Wide Fold (che offrirebbe un formato rinnovato).