Samsung Galaxy Z Flip 7: ecco la versione speciale a tema Olimpiadi

In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina – attese a partire dal 4 febbraio – il produttore asiatico ha lanciato Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition. La nuova versione speciale è stata realizzata appositamente per l’evento sportivo, con un design rinnovato ed elegantissimo.

Come al solito si tratta di una novità limitata che non può essere acquistata tramite i canali tradizionali: Samsung regalerà un dispositivo a ciascun atleta olimpico e paralimpico in gara, per una totale di circa 3.800 unità.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition ufficiale: tutti i dettagli della nuova versione speciale

Crediti: Samsung

Dal punto di vista tecnico, Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition non presenta differenze con il modello classico (presentato lo scorso luglio, ecco la nostra recensione). Le novità sono estetiche con un design che celebra la partecipazione degli atleti ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

Il dispositivo presenta il caratteristico colore blu con il logo di Samsung e quello dei Giochi di Milano Cortina 2026; la cornice in metallo dorato simboleggia la ricerca dell’eccellenza da parte degli atleti e i momenti sul podio, nonché l’aspirazione del marchio a raggiungere il massimo.

La nuova Olympic Edition è inoltre dotata di una custodia magnetica trasparente con un magnete circolare blu, circondato da foglie d’alloro dorate aggiunte come motivo di vittoria.

Ogni telefono include uno speciale sfondo a tema Olimpiadi Invernali, creato appositamente per l’occasione. L’immagine è dotata di curve colorate che rappresentano gli sport invernali, ispirandosi ai segni generati dall’interazione tra le lame dei pattini e le superfici ghiacciate.

Crediti: Samsung

Non mancano aggiunte software con varie applicazioni e servizi essenziali dedicati all’evento sportivo di inizio anno. Ad esempio è presente l’esperienza Galaxy Athlete Card, che offre uno strumento digitale per scambiare profili, collezionare tessere e partecipare ad attività interattive.

Athlete365 offre supporto per le prestazioni e la salute mentale, fornendo al contempo informazioni chiave sulla competizione. È integrato nella funzione

Now Brief di Galaxy AI, che tiene gli atleti aggiornati con le ultime notizie relative ai Giochi Olimpici a colpo d’occhio. Infine gli atleti riceveranno una eSIM da 100 GB.

La distribuzione di Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition comincerà il 30 gennaio; come abbiamo già sottolineato è una versione esclusiva per l’evento e quindi non potrà essere acquistata nei negozi.