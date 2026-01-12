Samsung Galaxy S27 Ultra, è già tempo di parlare delle sue fotocamere

Mentre l’attenzione del mercato è ancora focalizzata sulle attuali generazioni e sulle imminenti uscite a breve termine, i laboratori di ricerca e sviluppo guardano molto più lontano.

È in questo contesto che iniziano a emergere le prime, intriganti indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S27 Ultra, un dispositivo che, sebbene distante nel tempo, sembra già promettere quella rivoluzione hardware che molti appassionati attendono.

Se le voci di corridoio suggeriscono che il Galaxy S26 Ultra potrebbe rappresentare un aggiornamento conservativo, privo di stravolgimenti sostanziali al comparto fotografico, il suo successore sembra destinato puntare tutto su una rinnovata potenza di cattura.

Circolate le prime voci sulle fotocamere di Samsung Galaxy S27 Ultra

Le prime informazioni trapelate, diffuse dal noto e spesso affidabile informatore Ice Universe, puntano i riflettori sul sensore principale che equipaggerà il futuro top di gamma. Il Galaxy S27 Ultra dovrebbe portare al debutto l’inedito sensore Samsung ISOCELL HP6.

Stando ai dettagli emersi, si tratterebbe ancora una volta di un sensore da 200 megapixel con un formato ottico da 1/1,3 pollici. A una prima lettura, queste specifiche potrebbero apparire familiari, richiamando da vicino le caratteristiche dell’ISOCELL HP2 presente sull’attuale Galaxy S25 Ultra.

Tuttavia, la vera innovazione non risiederebbe tanto nelle dimensioni fisiche o nel conteggio dei pixel, quanto nelle tecnologie sottostanti. La fonte sostiene infatti che Samsung abbia intenzione di integrare soluzioni tecniche di nuova generazione all’interno dell’HP6.

Questo affinamento tecnologico avrebbe l’obiettivo di elevare la qualità delle immagini e dei video ben oltre gli standard attuali, ottimizzando la gestione della luce e il dettaglio fine, dimostrando come l’evoluzione fotografica non passi più solo attraverso l’aumento delle dimensioni dei sensori, ma anche attraverso l’efficienza dell’architettura interna.

L’evoluzione delle ottiche secondarie e le aspettative sul teleobiettivo

L’aggiornamento del comparto fotografico non dovrebbe limitarsi alla sola fotocamera principale. Le indiscrezioni indicano che Samsung sta pianificando un aggiornamento significativo anche per il sensore ultra-grandangolare, una mossa necessaria per mantenere la competitività in un mercato dove la versatilità è fondamentale.

Ma è sul fronte dello zoom intermedio che si concentrano le maggiori speranze degli utenti e degli addetti ai lavori. Attualmente, la serie Ultra si affida a un sensore da 10 megapixel per lo zoom ottico 3x, una specifica che inizia a sentire il peso degli anni.

Il passaggio al Galaxy S27 Ultra potrebbe finalmente segnare l’abbandono di questa configurazione in favore di sensori ad alta risoluzione, da 50 o addirittura 200 megapixel.

Un simile salto di qualità permetterebbe non solo una maggiore nitidezza nativa, ma offrirebbe anche margini di manovra superiori per lo zoom ibrido e il ritaglio digitale, colmando il divario qualitativo tra le varie lunghezze focali.

Oltre a ciò, si discute della possibilità di introdurre il supporto alla registrazione video in 8K a 60 fps e l’adozione di un sensore più grande per il super teleobiettivo con zoom ottico 5x, migliorando drasticamente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Sicurezza biometrica e il possibile addio alla S Pen

Al di là della pura fotografia, il Galaxy S27 Ultra potrebbe farsi portatore di cambiamenti radicali anche nel design e nella sicurezza.

Rapporti recenti suggeriscono l’introduzione di un sistema di riconoscimento del volto 3D per l’autenticazione biometrica, basato sulla tecnologia Polar ID di Metalenz e supportato dal sensore ISOCELL Vizion 931. Questa tecnologia promette di offrire un livello di sicurezza paragonabile o superiore ai sistemi attuali, aprendo nuove strade per l’interazione con il dispositivo.

Tuttavia, l’implementazione di nuove tecnologie richiede spazio, e questo potrebbe comportare un sacrificio storico. Tra le voci più discusse vi è quella secondo cui l’azienda potrebbe decidere di rimuovere l’alloggiamento integrato per la S Pen a partire proprio dal Galaxy S27 Ultra.

Una scelta del genere, se confermata, segnerebbe la fine di un’era per la serie erede dei Galaxy Note, modificando profondamente l’identità del prodotto per far spazio a batterie più capienti o, appunto, a moduli fotografici e sensori biometrici più avanzati.