Quando escono i Samsung Galaxy S26? Trapelata la data del primo Unpacked del 2026

L’attesa per la prossima generazione di smartphone top di gamma di Samsung sembra essere quasi giunta al termine.

Dopo settimane di speculazioni e silenzio, le indiscrezioni più recenti convergono tutte verso un’unica direzione: il colosso sudcoreano è pronto a svelare la linea Galaxy S26 tra meno di un mese, precisamente alla fine di febbraio.

Sebbene l’azienda abbia recentemente pubblicato un primo teaser che conferma l’arrivo imminente dei dispositivi, una fuga di notizie proveniente apparentemente dagli stessi canali interni ha ormai tolto ogni dubbio sulla data del prossimo grande evento mediatico.

Samsung Unpacked 2026, ecco quando verranno svelati i Galaxy S26

Analizzando lo storico delle presentazioni Samsung, emerge un’evidente deviazione rispetto alla tradizione recente. Negli ultimi anni, infatti, il produttore ha abituato il pubblico e gli addetti ai lavori a lanci programmati tra la metà e la fine di gennaio, anticipando spesso la concorrenza.

Con la serie Galaxy S26, tuttavia, le tempistiche hanno subito uno slittamento significativo.

Secondo quanto riportato dalle fonti, questo ritardo non è casuale ma frutto di decisioni strategiche prese all’ultimo minuto riguardanti la composizione della famiglia di prodotti.

Sembra che i piani iniziali prevedessero un modello “S26 Edge”, il quale è stato però accantonato proprio nelle fasi finali per lasciare spazio alla variante Plus. Questa riorganizzazione interna della gamma ha inevitabilmente richiesto tempo, spingendo il lancio più avanti nel calendario.

La conferma ufficiosa: data e luogo

A fare chiarezza definitiva sulle tempistiche è intervenuto Evan Blass, una delle figure più autorevoli nel mondo dei “leaker” tecnologici.

Attraverso la piattaforma X, Blass ha condiviso un’immagine promozionale del prossimo Galaxy Unpacked che riporta inequivocabilmente la data del 25 febbraio.

Sebbene manchi ancora un comunicato stampa ufficiale da parte dell’azienda di Seoul, la credibilità della fonte rende l’informazione praticamente certa.

Considerando la diffusione di tale materiale promozionale, è lecito attendersi che Samsung ufficializzi l’appuntamento già nei primi giorni di febbraio.

Per quanto riguarda la location, sebbene l’immagine trapelata non fornisca coordinate geografiche, i rapporti precedenti indicano San Francisco, in California, come il palcoscenico prescelto per il primo grande evento del 2026.

Oltre gli smartphone: arrivano le Galaxy Buds 4

L’evento del 25 febbraio non sarà dedicato esclusivamente alla telefonia. Le indiscrezioni confermano che Samsung approfitterà dei riflettori per presentare anche la nuova generazione di auricolari true wireless, le Galaxy Buds 4.

Dal punto di vista estetico, i nuovi auricolari manterranno linee simili a quelle che hanno caratterizzato il modello precedente, ma con importanti raffinatezze nei materiali.

L’obiettivo sembra essere quello di elevare la percezione qualitativa del prodotto: si parla infatti dell’abbandono delle finiture in plastica, considerate talvolta poco pregiate, in favore di un rivestimento in alluminio spazzolato che conferirà un aspetto decisamente più premium allo stelo degli auricolari.

Oltre al design, sono previste novità funzionali, tra cui l’introduzione di un supporto avanzato ai gesti per il controllo a mani libere.

Disponibilità e incognita prezzi

Con il quadro della presentazione ormai delineato, l’attenzione si sposta sulla disponibilità.

Basandosi sulle consuetudini del brand, è molto probabile che i preordini per la linea Galaxy S26 vengano aperti immediatamente dopo la conclusione dell’evento. L’arrivo effettivo sugli scaffali dei negozi fisici e online è invece previsto tra la fine della prima e l’inizio della seconda settimana di marzo.

Resta infine il nodo dei prezzi, un tema delicato in un contesto economico segnato dalla crisi delle forniture di componenti.

Nonostante le attuali difficoltà nel reperimento di memorie DRAM e NAND, sembra che Samsung abbia deciso di non aumentare il listino dei Galaxy S26.

Tuttavia, questa politica di stabilità dei prezzi potrebbe non essere applicata uniformemente a livello globale: in altre regioni, infatti, non è escluso che si possano verificare rincari rispetto ai modelli dello scorso anno, riflettendo le complesse dinamiche dell’inflazione e della catena di approvvigionamento internazionale.