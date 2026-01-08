0-75% in soli 30 minuti, Samsung Galaxy S26 Ultra avrà finalmente una ricarica davvero rapida

Sembra che il vento stia per cambiare in casa Samsung con l’arrivo della prossima generazione di flagship.
Dopo anni di attesa e richieste da parte degli utenti più esigenti, il colosso sudcoreano sembra finalmente pronto a colmare il divario tecnologico, introducendo nel futuro Samsung Galaxy S26 Ultra una ricarica cablata significativamente più veloce rispetto al passato.
Samsung Galaxy S26 Ultra: la ricarica cablata sarà sensibilmente più veloce
Le indiscrezioni più recenti, diffuse dal noto e affidabile informatore @UniverseIce su X, delineano un quadro molto promettente per il prossimo “re della serie Galaxy”. Secondo quanto trapelato, il Galaxy S26 Ultra supporterà una ricarica rapida cablata a 60 W.
Sebbene il valore nominale possa non sembrare rivoluzionario se preso isolatamente, la vera notizia risiede nell’efficienza della curva di ricarica: il dispositivo sarebbe in grado di passare dallo 0% al 75% in appena 30 minuti.
Questo dato rappresenta un miglioramento netto rispetto agli standard attuali dell’azienda, che per lungo tempo si è affidata alla ricarica a 45 W, la cui velocità effettiva non sempre garantiva vantaggi sostanziali rispetto ai caricatori meno potenti.
È doveroso sottolineare che le cifre diffuse si riferiscono presumibilmente a test condotti in condizioni controllate dai laboratori Samsung.
Di conseguenza, nell’utilizzo quotidiano, fattori esterni come la temperatura ambientale e altre variabili locali potrebbero influenzare leggermente le tempistiche finali, ma la promessa di ottenere tre quarti di batteria in mezz’ora rimane un argomento di vendita estremamente forte per i professionisti in mobilità.
Il contesto competitivo contro i rivali cinesi
Analizzando il mercato globale, questo aggiornamento posiziona il Galaxy S26 Ultra un gradino sopra i suoi predecessori, ma lo lascia ancora a inseguire alcuni concorrenti diretti provenienti dalla Cina. La filosofia di Samsung continua a privilegiare un equilibrio tra velocità e longevità della cella.
Attualmente, molti flagship di marchi come Xiaomi, OPPO o OnePlus offrono tecnologie di ricarica a 80W o superiori, capaci di portare la batteria sopra il 90% nello stesso arco di tempo di 30 minuti.
Nonostante il Galaxy S26 Ultra non infranga i record assoluti di velocità del settore, l’adozione dei 60W segna comunque un cambiamento importante, indicando la volontà di Samsung di offrire un’esperienza meno conservativa e più al passo con le aspettative moderne, senza però sacrificare la sicurezza e la stabilità termica del dispositivo.
La rivoluzione è anche wireless
Le novità non riguardano esclusivamente il cavo. Parallelamente all’aumento di potenza cablata, emergono dettagli interessanti sul fronte della ricarica senza fili.
La serie Galaxy S26 dovrebbe integrare il supporto al nuovo standard Qi2.2, una tecnologia che promette di migliorare drasticamente l’esperienza d’uso grazie all’introduzione di magneti integrati per l’allineamento perfetto, una funzionalità simile a quella apprezzata nell’ecosistema MagSafe di Apple o Pixelsnap di Google.
Anche in questo ambito, il modello Ultra godrà di un trattamento privilegiato. Mentre il Galaxy S26 standard e il modello Plus dovrebbero limitarsi a una ricarica wireless a 20W, il Galaxy S26 Ultra spingerà l’asticella fino a 25W.
L’aggiunta dell’aggancio magnetico non solo faciliterà la ricarica, eliminando i fastidiosi problemi di posizionamento sulla basetta, ma aprirà presumibilmente le porte a un nuovo ecosistema di accessori magnetici, rendendo la prossima generazione Galaxy la più versatile di sempre sotto questo profilo.