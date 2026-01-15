La funzione regina di Samsung Galaxy S26 Ultra era già stata mostrata dal vivo nel 2024

Gli appassionati più attenti del colosso sudcoreano ricorderanno probabilmente le dimostrazioni tecniche avvenute durante le passate edizioni del Mobile World Congress (MWC), dove Samsung aveva svelato una tecnologia chiamata Flex Magic Pixel.

Oggi, quella stessa novità sembra essere pronta per il mercato di massa, candidandosi a diventare la caratteristica distintiva del prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra sotto il nome di Privacy Display.

Samsung Galaxy S26 Ultra, la fine degli sguardi indiscreti

La funzionalità in questione risponde a un’esigenza sempre più sentita nell’era digitale: la privacy fisica in luoghi pubblici. Come mostrato nuovamente dal noto informatore Ice Universe, questa tecnologia è progettata per oscurare automaticamente lo schermo a chiunque non si trovi direttamente di fronte ad esso.

L’effetto è simile a quello di un display che diventa improvvisamente nero se osservato lateralmente, garantendo che messaggi personali, dati sensibili e credenziali bancarie rimangano visibili esclusivamente al proprietario del dispositivo.

A differenza delle attuali soluzioni di mercato, che costringono gli utenti ad applicare pellicole protettive in plastica scure e spesso antiestetiche, la soluzione di Samsung integra questo filtro privacy direttamente nel vetro del pannello.

Si tratta di un passo avanti notevole, ideale per chi si trova spesso a utilizzare lo smartphone in metropolitane affollate, aerei o bar, eliminando la necessità di accessori di terze parti che spesso degradano la qualità dell’immagine.

If you still don’t have a clear idea of what the private screen on the Galaxy S26 Ultra is, just watch this video. Once you do, you’ll immediately understand why this is easily the most marketable feature of the S26 Ultra. pic.twitter.com/93uTzFAR5Y — Ice Universe (@UniverseIce) January 15, 2026

Esclusiva Ultra o standard per tutti gli S26?

Il grande interrogativo che sta animando il dibattito tra gli analisti riguarda l’implementazione di questa tecnologia all’interno della gamma Galaxy S26.

Sebbene alcune indiscrezioni suggeriscano che l’intera linea potrebbe beneficiare del Privacy Display, la logica di mercato punta verso un’altra direzione.

Storicamente, Samsung ha sempre riservato le sue tecnologie sperimentali e più avanzate al modello di punta, e il Galaxy S26 Ultra appare come il candidato ideale per guidare questa innovazione.

Tuttavia, esistono argomentazioni valide per entrambe le ipotesi. Da un lato, limitare la funzione al modello Ultra servirebbe a differenziarlo nettamente dai fratelli minori, specialmente se si considera che il salto generazionale tra l’S25 Ultra e il suo successore potrebbe non essere drastico in termini di altre specifiche hardware.

Dall’altro lato, se Samsung avesse in programma un aumento generalizzato dei prezzi per la serie S26, estendere il Privacy Display a tutti i modelli (inclusi quelli base) potrebbe rappresentare la “scusa” perfetta per giustificare il rincaro agli occhi dei consumatori. La conferma ufficiale arriverà solo con l’evento di presentazione, atteso per il 25 febbraio.

Oltre l’hardware: la necessità di un software intelligente

Affinché questa tecnologia si trasformi in una vera “killer feature” e non rimanga un semplice esercizio di stile, l’implementazione software giocherà un ruolo cruciale.

Un semplice interruttore on/off non sarebbe sufficiente per un dispositivo di fascia alta. La vera svolta risiederebbe in una personalizzazione profonda, capace di adattarsi al contesto d’uso.

Gli utenti dovrebbero poter associare il filtro privacy a specifiche applicazioni, facendo sì che lo schermo si oscuri lateralmente in automatico all’apertura di un’app bancaria o di messaggistica privata, mantenendo invece la massima visibilità e luminosità durante la visione di foto o video.

Ancora più affascinante è l’ipotesi di un sistema basato sulla geolocalizzazione, dove il dispositivo è in grado di “chiudersi a riccio” attivando la protezione non appena rileva che l’utente si trova in un aeroporto o in un luogo pubblico affollato.

Se Samsung riuscirà a unire questa innovazione hardware con un software così reattivo, il Galaxy S26 Ultra potrebbe diventare lo strumento definitivo per i professionisti e i viaggiatori attenti alla sicurezza dei propri dati.