Galaxy S26 dice addio agli spioni dello schermo: nuove conferme da One UI 8.5

Con l’avvicinarsi del lancio della serie Samsung Galaxy S26, le indiscrezioni emerse dal nuovo firmware One UI 8.5 stanno aumentando – confermando una funzionalità che promette di cambiare radicalmente il nostro approccio in pubblico.

Una delle novità più interessanti è senza dubbio il Privacy Display, una funzione potenziata dall’intelligenza artificiale e progettata per proteggere i contenuti sensibili dagli sguardi indiscreti di chi ci circonda. Sì, con la gamma top di Samsung potremo finalmente dire addio a quei fastidiosi spioni – che si tratti di amici e familiari, o sconosciuti!

La serie Samsung Galaxy S26 introdurrà la nuova funzione Privacy Display

Crediti: Samsung, Sammobile

Questa non è la prima volta che si parla della grande novità in fatto di privacy della serie Galaxy S26: già nei mesi passati la stessa One UI 8.5 ha anticipato i dettagli della funzionalità ed ora il 2026 comincia con un’ennesima conferma.

La prossima versione software di Samsung mostra il funzionamento di Privacy Display, che pare tanto intuitivo per l’utente quanto sofisticato a livello interno: la feature rende lo schermo meno visibile se osservato da un’angolazione laterale.

In contesti affollati, come sui mezzi pubblici ad esempio, l’attivazione dell’opzione oscura la visuale a chiunque si trovi di fianco all’utente, mentre il contenuto rimane perfettamente chiaro per chi guarda il display frontalmente. Tale capacità richiede l’impiego di una nuova generazione di pannelli OLED sviluppati da Samsung Display, probabilmente basati sulla tecnologia Flex Magic Pixel presentata inizialmente come prototipo nel 2024.

Questa innovazione permette al pannello di gestire la direzione della luce in modo dinamico, offrendo una protezione fisica della privacy che prima richiedeva l’applicazione di pellicole protettive esterne.

Dal punto di vista della gestione, Samsung ha reso Privacy Display estremamente accessibile, inserendo un interruttore rapido direttamente nel Quick Panel e una sezione dedicata presente nelle impostazioni sulla privacy.

Tuttavia, il vero valore aggiunto risiede nella possibilità di automatizzare la funzione tramite l’app Modalità e Routine. Gli utenti possono infatti impostare condizioni specifiche affinché lo schermo diventi privato automaticamente, ad esempio non appena si esce dalle mura di casa o dell’ufficio, senza dover intervenire manualmente ogni volta.

Al momento non è ancora del tutto chiaro se questa funzione sarà un’esclusiva del Galaxy S26 Ultra o se verrà estesa anche ai modelli base e Plus.