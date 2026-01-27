Galaxy S26 Ultra, il display riceverà una caratteristica che altri flagship hanno da anni

Samsung detiene da lungo tempo lo scettro di leader indiscusso nella produzione di pannelli OLED, fornendo schermi di altissima qualità non solo per i propri dispositivi, ma anche per gran parte della concorrenza, inclusa Apple.

Tuttavia, una curiosa discrepanza ha caratterizzato le ultime generazioni della serie Galaxy S: nonostante l’azienda sudcoreana producesse le migliori tecnologie di visualizzazione sul mercato, i suoi smartphone di punta hanno spesso mantenuto specifiche conservative su alcuni fronti rispetto ai rivali cinesi.

Con il Galaxy S26 Ultra, sembra che questa distanza sia finalmente destinata a colmarsi, introducendo un aggiornamento che gli appassionati di tecnologia attendevano da tempo.

Samsung Galaxy S26 Ultra: da 16 milioni a 1 miliardo di colori

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal noto informatore Ice Universe, il Galaxy S26 Ultra abbandonerà finalmente i pannelli a 8 bit per adottare una soluzione nativa a 10 bit.

Per l’utente medio, questa distinzione potrebbe sembrare un mero tecnicismo, ma l’impatto visivo è sostanziale. I display a 8 bit, utilizzati fino ad oggi su tutti i flagship Galaxy, sono in grado di riprodurre circa 16,7 milioni di colori. Passando a un pannello a 10 bit, il numero di sfumature riproducibili sale vertiginosamente a 1,07 miliardi.

Questo incremento della profondità colore non serve solo a rendere le immagini più vivide, ma risolve un problema tecnico noto come “color banding”. Si tratta di quel fastidioso effetto a strisce che si nota quando il display cerca di riprodurre sfumature molto graduali, come quelle di un cielo al tramonto o di scene scure in film ad alta definizione.

Con oltre un miliardo di tonalità a disposizione, il Galaxy S26 Ultra sarà in grado di restituire transizioni cromatiche perfette, offrendo una fedeltà dell’immagine superiore, specialmente durante la fruizione di contenuti in HDR.

Un ritardo tecnologico rispetto alla concorrenza asiatica

È necessario sottolineare come questa mossa di Samsung arrivi con un notevole ritardo rispetto allo scenario globale del mercato mobile. Mentre il colosso di Seul ha continuato a perfezionare i suoi pannelli a 8 bit, i produttori cinesi hanno abbracciato la profondità colore a 10 bit (e oltre) già da diversi anni, rendendola uno standard de facto per la fascia alta.

Basti pensare a dispositivi come OPPO Find X3 Pro, lanciato nel lontano marzo 2021. Questo smartphone fu pionieristico nell’introdurre un sistema di gestione del colore a 10 bit “full-path”, capace di catturare, elaborare e visualizzare un miliardo di colori dalla fotocamera allo schermo.

Nello stesso periodo, anche Xiaomi con la serie Mi 11 iniziò a spingere fortemente su questa tecnologia. Negli anni successivi, il divario si è ulteriormente ampliato.

Brand come OnePlus, Vivo e la stessa Xiaomi hanno non solo consolidato i 10 bit, ma in alcuni casi si sono spinti verso pannelli a 12 bit, capaci teoricamente di gestire 68 miliardi di colori, offrendo supporto Dolby Vision.

L’adozione dei 10 bit sul Galaxy S26 Ultra rappresenta quindi un allineamento dovuto a uno standard che, per molti competitor asiatici, è realtà consolidata da quasi un lustro.

Efficienza energetica e nuove funzionalità

Oltre alla profondità del colore, il nuovo display del Galaxy S26 Ultra, che dovrebbe mantenere un’ampia diagonale da 6,9 pollici, porterà in dote anche miglioramenti strutturali grazie all’impiego dei nuovi materiali organici della serie M14.

L’utilizzo di questi composti chimici di nuova generazione è fondamentale per l’autonomia del dispositivo: essi permettono infatti di raggiungere gli stessi picchi di luminosità dei modelli precedenti ma con un consumo energetico ridotto.

Ciò significa che l’utente potrà godere di uno schermo visivamente superiore senza sacrificare la durata della batteria, anzi, ottenendo potenzialmente ore di utilizzo aggiuntive.

A completare il quadro delle novità, le fonti suggeriscono l’introduzione di una funzione denominata Privacy Display.

Con il Galaxy S26 Ultra, Samsung sembra dunque intenzionata a non lasciare più alcun vantaggio tecnico alla concorrenza, combinando la sua rinomata qualità costruttiva con le specifiche avanzate che il mercato odierno esige.