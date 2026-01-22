Scivolone di Samsung, confermata (per errore) la funzione più particolare di Galaxy S26 Ultra

La serie Galaxy S26 è ormai alle porte e l’attesa per i nuovi flagship del colosso sudcoreano sta raggiungendo il suo apice.

Tuttavia, sembra che nemmeno Samsung riesca a contenere l’entusiasmo, tanto da inciampare in un errore di comunicazione che ha svelato in anticipo una delle caratteristiche più chiacchierate degli ultimi mesi.

Se fino a ieri si parlava soltanto di rumor e speculazioni riguardanti una rivoluzionaria tecnologia per la privacy dello schermo, oggi ogni dubbio sembra essere stato dissipato direttamente dalla fonte ufficiale.

Il Privacy Display di Galaxy S26 Ultra “nascosto” in piena vista

Crediti: 9to5Google Crediti: SammyGuru

La rivelazione involontaria è frutto di un post pubblicato sul blog ufficiale di Samsung, originariamente concepito per illustrare le novità in arrivo con la One UI 8.5 e gli aggiornamenti della suite Good Lock.

L’azienda intendeva mostrare agli utenti le nuove capacità di personalizzazione profonda offerte da moduli come LockStar, Home Up, Game Booster+ e, in particolare, QuickStar. È stato proprio all’interno della sezione dedicata a QuickStar che l’occhio attento degli esperti del settore ha notato un dettaglio chiave.

Nell’illustrare le nuove opzioni di ridimensionamento per il pannello delle Impostazioni Rapide, Samsung ha condiviso uno screenshot che mostrava chiaramente un toggle inedito. Posizionato strategicamente tra il widget musicale e il controllo per i dispositivi vicini, è apparso un pulsante con la dicitura inequivocabile: Privacy Display.

Questa svista, individuata rapidamente da testate come 9to5Google, rappresenta di fatto una conferma ufficiale dell’esistenza della funzione, trasformando le indiscrezioni dei mesi scorsi in una funzione pronta al debutto.

La fine delle pellicole oscuranti

La funzione Privacy Display si preannuncia come una delle innovazioni hardware e software più significative per il modello Galaxy S26 Ultra.

L’idea alla base di questa tecnologia è quella di replicare l’effetto delle pellicole protettive per la privacy, quegli accessori fisici che limitano l’angolo di visione dello schermo per impedire a chi siede accanto di leggere i contenuti visualizzati.

Fino ad ora, gli utenti dovevano scendere a compromessi applicando strati di plastica o vetro che spesso riducevano la luminosità e la qualità dell’immagine in modo permanente.

Con il Galaxy S26 Ultra, questa necessità sembra destinata a scomparire. La tecnologia integrata permetterà al display di modificare le proprie proprietà ottiche su richiesta, rendendo lo schermo leggibile solo frontalmente e oscurandolo per chiunque tenti di sbirciare da un’angolazione laterale.

Si tratta di un salto di qualità notevole che unisce la sicurezza dei dati alla comodità d’uso, mantenendo intatta la qualità visiva del pannello quando la protezione non è necessaria.

Automazione intelligente e scenari d’uso

Le informazioni emerse non si limitano alla sola esistenza del pulsante. Grazie al lavoro di analisi svolto da portali come SammyGuru, sono emersi dettagli sul funzionamento pratico di questa tecnologia. È stata infatti individuata un’animazione di sistema che illustra l’attivazione della funzione.

Samsung non si è però limitata a creare un semplice interruttore on/off, ma ha sviluppato un ecosistema intelligente attorno alla privacy.

Sebbene sarà certamente possibile attivare la funzione manualmente tramite il pannello rapido svelato per errore, le indiscrezioni suggeriscono la presenza di una modalità automatica sofisticata.

Il software del Galaxy S26 Ultra potrebbe essere in grado di rilevare il contesto in cui si trova l’utente, attivando autonomamente il Privacy Display in situazioni specifiche come l’ingresso in un ascensore, l’utilizzo di mezzi pubblici affollati o la permanenza in altri luoghi pubblici dove il rischio di sguardi indiscreti è elevato.

Questa integrazione proattiva dimostra l’intenzione di Samsung di rendere la privacy un elemento non intrusivo nell’esperienza utente quotidiana.