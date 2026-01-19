Samsung Galaxy S26 non avrà la caratteristica più riconoscibile di iPhone 17 Pro

Se Apple ha scelto di osare con tonalità audaci, le ultime indiscrezioni suggeriscono che Samsung prenderà una strada diversa per il suo prossimo top di gamma, puntando tutto sull’eleganza piuttosto che sullo sfarzo.

Samsung Galaxy S26 non sarà disponibile in arancione

iPhone 17 Pro – Crediti: Apple

L’anno scorso, l’arrivo dell’iPhone 17 Pro ha scosso il mercato non solo per le sue specifiche tecniche, ma anche per la sua estetica particolare, incarnata dal discusso e brillante colore “Cosmic Orange”.

Considerando la storica tendenza di Samsung a seguire da vicino le mosse di Cupertino, molti analisti e appassionati davano quasi per scontato che la futura linea Galaxy S26 avrebbe risposto con una propria “hero color” altrettanto sgargiante.

Tuttavia, le ultime fughe di notizie dipingono uno scenario decisamente diverso: per il 2026, Samsung sembra intenzionata a non inseguire la scia arancione della concorrenza, preferendo un ritorno a tinte più sobrie e raffinate.

L’eleganza vince sull’audacia?

A svelare le carte in tavola è stato ancora una volta il noto leaker Ice Universe, che ha diffuso un’immagine ritraente i carrellini per le SIM del prossimo Galaxy S26 Ultra. Le quattro colorazioni emerse (nero, bianco, blu e viola) suggeriscono un approccio cromatico molto più tradizionale rispetto alle aspettative.

Se l’azienda manterrà il suo modus operandi, queste tinte rifletteranno fedelmente la finitura della scocca del dispositivo.

Tra queste opzioni, il viola (o violetto) è destinato a ricoprire il ruolo di protagonista. A differenza dell’acceso arancione cosmico di Apple, questa variante è descritta come una scelta premium ed estremamente elegante. Sarà proprio questo viola il “colore dell’anno”, quello che vedremo dominare i cartelloni pubblicitari e le campagne di marketing al lancio del prodotto.

Naturalmente, la strategia di Samsung non si limiterà a queste quattro opzioni standard: è lecito attendersi che il Galaxy S26 Ultra arrivi con colorazioni esclusive acquistabili solo tramite il sito ufficiale dell’azienda, una tradizione consolidata che in passato ci ha regalato finiture memorabili come il rosso acceso del Galaxy S23 Ultra o le varianti speciali della serie S25.