Galaxy S26: il capo di Samsung non esclude un aumento di prezzo

Il tira e molla delle voci sui rincari sembra essere giunto alla fine, con buona pace degli appassionati di Samsung. Il capo dell’azienda in persona ha confermato che i prossimi top di gamma della serie Galaxy S26 potrebbero subire un aumento di prezzo, smentendo le indiscrezioni trapelate solo pochi giorni fa.

Il clima generale non è dei migliori a causa della crisi delle RAM: l’aumento del prezzo dei chip di memoria ha già avuto delle conseguenze per determinati brand e certe categorie di prodotti, ma il fenomeno si farà più esteso nel corso del 2026.

Il prezzo della serie Samsung Galaxy S26 potrebbe essere più salato: il capo dell’azienda smentisce i leak precedenti

S26 Ultra – Crediti: Smartprix

A parlare è nientemeno che TM Roh, co-CEO di Samsung Electonics e responsabile della divisione mobile. Il dirigente si è intrattenuto con Reuters in apertura del CES 2026 – si terrà dal 6 al 9 gennaio – svelando alcuni retroscena. Samsung non è immune alla carenza delle memorie RAM, nonostante l’azienda disponga di una divisione dedicata ai semiconduttori.

Inoltre i problemi non riguardano solo smartphone e tablet ma anche il resto dei prodotti di elettronica di consumo, come TV ed elettrodomestici. Di conseguenza, Samsung non esclude la possibilità di dover aumentare i prezzi dei dispositivi Galaxy proprio per i rincari delle RAM.

Entrando ancora di più nel merito della questione, pare che i fornitori di chip di memoria non stiano offrendo più accordi a lungo termine. Lo stesso varrebbe perfino per Samsung Foundry (la sezione dedicata ai semiconduttori): perfino in casa si starebbe puntando su contratti a breve termine con la divisione mobile, escludendo qualsiasi trattamento speciale.

Questi dettagli rendono ancora più oscuro il futuro della serie Samsung Galaxy S26: se solo pochi giorni fa alcune indiscrezioni rincuoravano gli utenti, ora è la stessa azienda a prospettare un aumento di prezzo.