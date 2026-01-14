Samsung Galaxy S26 avrà una ricarica più potente, dopo ben 6 generazioni

Il lancio del Galaxy S20 ha visto il passaggio dai 15W alla ricarica rapida da 25W, uno standard che è rimasto il limite massimo per tutti i modelli base successivi, incluso l’attuale S25.

È da sei generazioni che il colosso asiatico non aggiorna questa caratteristica del suo modello di punta (seppur in versione standard) ma le cose potrebbero cambiare con il prossimo Samsung Galaxy S26. Questa sarà la volta buona?

Samsung Galaxy S26: le ultime indiscrezioni “confermano” la ricarica rapida migliorata rispetto ai predecessori

Crediti: Samsung

Stando alle ultime indiscrezioni Samsung potrebbe essere finalmente pronta ad abbandonare la ricarica da 25W. Abbiamo già parlato in varie occasioni di Galaxy S26 Ultra, che dovrebbe ricevere un update e schizzare a 60W: una potenzia migliore ma siamo comunque lontano rispetto agli standard dei rivali cinesi.

Per quanto riguarda Galaxy S26 base, quest’anno dovrebbe essere un salto di livello con l’introduzione della ricarica da 45W – allineandosi con le varianti Plus della famiglia. Tale miglioramento andrebbe ad accompagnare quello della batteria che passerebbe dagli attuali 4.000 mAh a 4.300 mAh.

In termini di performance si parla di circa il 70% di ricarica in 30 minuti, contro i risultati attuali (55% nello stesso lasso di tempo). Come sottolineato poco sopra, Galaxy S26+ continuerebbe ad offrire il supporto ai 45W – in uso da diverse generazioni.

Inoltre tutti e tre gli smartphone della gamma avrebbero il supporto alla ricarica Qi 2.2 con magneti integrati, in modo da offrire un’esperienza simile a quella della tecnologia MagSafe di Apple. S26 liscio e S26+ salirebbero a 20W di ricarica wireless (contro i 15W attuali) mentre S26 Ultra farebbe un passettino avanti con i 25W.

L’evento di lancio della serie dovrebbe avvenire verso fine febbraio: se volete saperne di più abbiamo raccolto per voi tutti i leak finora!