Samsung Galaxy S26, Z Fold 8 e Z Flip 8 costeranno di più? Ci sono buone notizie

È da qualche tempo che si vocifera di un aumento di prezzo per i prossimi dispositivi di punta targati Samsung. Vari insider sostengono che la serie Samsung Galaxy S26, ma anche i futuri Galaxy Z Fld 8 e Z Flip 8 costeranno di più a causa dell’aumento del costo dei componenti – in particolare delle memorie.

Tuttavia un noto insider viaggia contro corrente, proponendo una visione differente di quello che dovrebbe avvenire nel corso del 2026.

Serie Samsung Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8: nessun rincaro in vista per i prossimi top di gamma

Crediti: X / OnLeaks

I due appuntamenti annuali di Samsung riguardano la serie principale di punta e i flagship pieghevoli, in arrivo – rispettivamente – a inizio anno e durante l’estate. Il leaker Ice Universe, da sempre con le mani in pasta quando si parla del produttore coreano, ha ribaltato i piani conosciuti finora.

Samsung avrebbe deciso di mantenere invariati i prezzi della serie Galaxy S26 e dei prossimi Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8, rinunciando agli aumenti previsti inizialmente.

Come abbiamo visto anche in precedenza, Samsung ha mantenuto gli stessi prezzi per le serie S24 e S25; tuttavia Z Fold 7 ha visto un rincaro di 100€ rispetto al predecessore mentre nel caso di Z Flip 7 il prezzo di partenza è rimasto lo stesso di quello di Z Flip 6.

Quindi nel passaggio dagli attuali modelli di punta alle prossime generazioni dovremmo ritrovare le stesse cifre: almeno per il 2026 gli appassionati del brand non dovrebbero vedere rincari, nonostante la crisi delle RAM.

Per concludere, Ice Universe “conferma” la data di presentazione della famiglia Galaxy S26: il fatidico giorno sarebbe il 25 febbraio – a San Francisco –, con un notevole ritardo rispetto al solito. In genere l’annuncio dei flagship della serie S avviene entro fine gennaio, ma la nuova generazione ha avuto qualche problema in fase di gestazione.