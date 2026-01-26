Samsung Galaxy S26 potrebbe avere più memoria, ma non è detto si debba esultare

Grazie a un errore, o forse a una mossa calcolata, di un rivenditore finlandese, siamo entrati in possesso di dettagli cruciali sulla prossima famiglia di dispositivi di punta del brand sudcoreano.

Le informazioni, riportate da SuomiMobiili, delineano un quadro quasi completo della serie Samsung Galaxy S26, suggerendo un addio definitivo al taglio di memoria da 128 GB per i modelli base.

Tuttavia, analizzando il contesto tecnico complessivo, l’entusiasmo per questo upgrade potrebbe dover essere temperato da altre scelte strategiche dell’azienda.

Samsung Galaxy S26, la fine dell’era dei 128 GB?

Crediti: Onleaks x Androidheadlins

Sembra che Samsung abbia finalmente deciso di allinearsi ai competitor cinesi e alle recenti mosse di Apple, eliminando l’opzione da 128 GB dal suo modello base. Secondo i dati trapelati, il Galaxy S26 standard sarà commercializzato direttamente con un taglio di partenza da 256 GB, affiancato da una variante da 512 GB.

Questa mossa era attesa da tempo, specialmente considerando l’aumento del peso dei contenuti multimediali e l’introduzione di formati video sempre più pesanti, come il codec APV che dovrebbe debuttare proprio su questa serie.

Anche il fratello maggiore, il Galaxy S26 Plus, seguirà la stessa logica con opzioni da 256 e 512 GB, mentre il modello di punta, il Galaxy S26 Ultra, spingerà l’asticella ancora più in alto offrendo una versione da 1 Terabyte, ideale per i creatori di contenuti più esigenti.

Non è chiaro se questo aumento di memoria sui modelli di partenza influirà anche sul prezzo al pubblico. Se Samsung dovesse mantenere i prezzi invariati per i tagli da 265 GB semplicemente eliminando i dispositivi meno capienti, vedremmo sparire una delle opzioni più economiche per acquistare un Galaxy S26.

Colorazioni e conferme sui modelli

Oltre alla memoria, la fuga di notizie ha svelato la palette cromatica che caratterizzerà il lancio, previsto per il 25 febbraio 2026 a San Francisco.

Tutti e tre i dispositivi condivideranno quattro colorazioni principali: Black, White, Cobalt Violet e Sky Blue. È interessante notare come questa uniformità smentisca parzialmente precedenti rumor diffusi dal noto leaker Evan Blass, il quale aveva suggerito l’esistenza di finiture esclusive come “Silver Shadow” e “Pink Gold” per il modello Ultra.

È plausibile che queste ultime siano destinate esclusivamente allo store ufficiale di Samsung, lasciando ai rivenditori terzi le tinte standard.

Inoltre, i codici modello emersi (come SM-S948 per l’Ultra e SM-S942 per il base) confermano l’esistenza di versioni “Enterprise Edition” limitate alla colorazione nera, pensate per il mercato aziendale.

Un dettaglio che smentisce categoricamente le voci su possibili varianti “Pro” o “Edge”: la lineup rimarrà fedele alla triade classica.