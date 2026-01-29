Rincari in vista per la serie Samsung Galaxy S26, ma ci sono buone notizie per l’Ultra

I nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S26 arriveranno in ritardo rispetto alle solite tempistiche. Il lancio dalla gamma sarebbe fissato per fine febbraio eppure abbiamo già un quadro abbastanza chiaro di quello che ci aspetta.

Le ultime indiscrezioni arrivano da Roland Quandt – uno degli insider più affidabili sulla piazza – con i prezzi leak dell’intera gamma. Samsung potrebbe adottare una strategia a beneficio dell’utente, con un occhio di riguardo a chi punta al modello Ultra.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: trapelano i possibili prezzi per l’Europa, ecco quanto costeranno

Serie S26, dummy – Crediti: X / OnLeaks

La crisi delle memorie ha avuto un impatto notevole sull’interno settore tech e gli effetti continueranno ancora per un bel po’. Lo stesso capo di Samsung ha anticipato i possibili rincari che colpiranno la serie ed ora abbiamo qualche dettaglio aggiuntivo grazie ai rivenditori svedesi.

Si tratta di un mercato su cui non possiamo affidarci completamente, dato che non utilizzano l’euro, ma resta comunque uno sguardo utile per farci comprendere con si dovrebbe muovere Samsung.

In linea generale Samsung Galaxy S26 base dovrebbe aumentare drasticamente di prezzo, mentre quello di S26+ resterebbe quasi invariato. I rincari più evidenti arriverebbero per i tagli di memoria superiori, ossia quelli da 256 GB – visto che non ci saranno varianti da 128 GB.

Paradossalmente, Galaxy S26 Ultra dovrebbe costare di meno rispetto al predecessore – mentre la variante da 1 TB resterebbe invariata. Samsung avrebbe deciso di farsi carico di una quota dei costi per rendere il suo nuovo top di gamma ancora più competitivo e desiderabile. Di seguito trovate una tabella che mostra i prezzi in corone svedesi per la serie S25 e le indiscrezioni per la gamma S26.

S25 S25+ S25 Ultra S26 S26+ S26 Ultra 128 GB 9.990 corone svedesi / / / / / 256 GB 10.990 corone svedesi 14.490 corone svedesi 17.990 corone svedesi 11.990 corone svedesi 14.490 corone svedesi 16.990 corone svedesi 512 GB / 15.990 corone svedesi 19.490 corone svedesi 13.990 corone svedesi 16.990 corone svedesi 18.990 corone svedesi 1 TB / / 22.490 corone svedesi / / 22.490 corone svedesi

Secondo le fonti quest’anno non ci sarà la solita promo lancio che offre i tagli di memoria superiori al prezzo di quelli inferiori, e il motivo è comprensibile visto che si tratta del problema di fondo.

Non ci sono ancora dettagli sui prezzi dell’Eurozona ma Roland Quandt fa dei pronostici verosimili per il mercato tedesco.

Galaxy S26

256 GB – 1.049€

512 GB – 1.259€

Galaxy S26+

256 GB – 1.299€

512 GB – 1.449€

Galaxy S26 Ultra