Questa è la serie Samsung Galaxy S26: eccoli nei render ufficiosi

Mancherebbe meno di un mese al prossimo evento Unpacked: ormai siamo agli sgoccioli e dopo mesi e mesi di indiscrezioni iniziamo a muoverci con maggiore sicurezza. Di recente hanno fatto capolino le immagini render “ufficiose” dell’intera serie: Samsung Galaxy S26 Ultra, ma anche la versione base e il fratello di mezzo S26+.

Diamo un’occhiata a quello che ci aspetta, non solo in termini di stile ma anche con una breve panoramica delle specifiche – anche in questo caso frutto di leak.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra nelle render leak: si tratta delle immagini stampa

Crediti: Android Headlines

Il nuovo design della serie Samsung Galaxy S26 è stato ampiamente anticipato dai render precedenti, ma stavolta si tratta delle immagini ufficiose. Il look ricalca quello solito della famiglia ma stavolta avremo un trittico di fotocamera inserito all’interno di un modulo a capsula verticale – nella gamma S25 i sensori sono liberi.

Sia il modello base che la versione superiore Galaxy S26+ presenterebbero lo stesso stile, l’unica differenza starebbe nelle dimensioni. Passando alle caratteristiche singole, Galaxy S26 misurerebbe 149,6 x 71,7 x 7,2 mm per 137 grammi, con a bordo uno schermo AMOLED Full HD da 6,3″ di diagonale.

In Europa dovremmo avere il chipset Exynos 2600, alimentato da 4.300 mAh di batteria. Per la fotocamera si vocifera di un trittico da 50 + 12 + 10 MP con ultra-wide e teleobiettivo; frontalmente, nel punch hole, avremmo una selfie camera da 12 MP.

Il fratello maggiore Galaxy S26+ misurerebbe 158,4 x 75,8 x 7,3 mm per 190 grammi di peso, con un ampio schermo AMOLED QHD da 6,7″. Anche in questo caso ci sarebbe l’Exynos 2600, ma con 4.900 mAh ad alimentare il tutto. Il comparto fotografico sarebbe identico a quello del base.

Crediti: Android Headlines

Trapelano anche immagini e specifiche di Samsung Galaxy S26 Ultra: dai render emerge un design meno spigoloso di quello del precedente Galaxy S25 Ultra, con angoli fortemente arrotondati. Il dispositivo dovrebbe debuttare nei colori Black, White, Silver Shadow, Sky Blue, Cobalt Violet e Pink Gold.

Come da tradizione, sarà un gigante rispetto agli altri due fratelli: un corpo da 163,6 x 78,1 x 7,9 mm, 214 grammi di peso e uno schermo AMOLED QHD da 6,9″ di diagonale.

Il modello top migliorerebbe in tutto: 5.000 mAh di batteria, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una quartetto di fotocamere. Il sensore principale da 200 MP sarebbe accompagnato da un ultra-wide da 50 MP e un doppio teleobiettivo – standard da 10 MP e periscopico da 50 MP.