Samsung Galaxy S26 con connettività satellitare: arriva la conferma

Siamo giunti alla fine del mese di gennaio e – in base ai leak finora – mancano poche settimane al debutto della nuova gamma. Ancora una volta avremo a che fare con un trittico composto da Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra e ormai il quadro è diventato cristallino.

Mancano solo gli ultimi accorgimenti prima dell’uscita, ma le indiscrezioni continuano senza sosta. L’ultima aggiunta riguarda il supporto alla comunicazione satellitare, confermato dall’FCC per l’intera serie.

Samsung Galaxy S26: l’interna serie di punta avrà il supporto alla comunicazione satellitare

Le certificazioni dedicate alla famiglia Samsung Galaxy S26 mostrano vari dettagli sui dispositivi in arrivo. Tuttavia si tratta delle varianti statunitensi, quindi non ci sono certezze assolute per quanto riguarda le versioni che arriveranno in Europa.

Galaxy S26 è comparso con la sigla A3LSMS942U, insieme a Galaxy S26+ (A3LSMS947U) e S26 Ultra (A3LSMS948U): tutti i dispositivi montano lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 – nella versione personalizzata For Galaxy.

Inoltre i documenti menzionano il supporto alla connettività Wi-Fi 7 (802.11be), Supplemental Coverage from Space (SCS) e Non-Terrestrial Network (NTN). Insomma, c’è la comunicazione satellitare per l’intera serie.

Serie S26, dummy – Crediti: X / OnLeaks

Questa funzionalità consente di poter effettuare chiamate e messaggi di SOS in aree prive di rete cellulare, ma si tratta di una caratteristica che non ha mai preso veramente piede nel mondo Android. Alcuni produttori hanno scelto di non implementarla, mentre in altri casi è limitata a livello geografico.

È il caso della gamma Galaxy S25: gli smartphone sono dotati della tecnologia Snapdragon Satellite, ma l’utilizzo è limitato agli USA – nonostante l’hardware sia lo stesso anche in Europa. Resta da vedere se le cose cambieranno con i prossimi Galaxy S26 o se anche in questo caso si tratterà di una caratteristica limitata al suolo statunitense.

Aspettando di saperne di più, potete dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato ai nuovi Samsung – con tutti i leak finora. L’evento di lancio dovrebbe avere luogo verso fine febbraio, quindi ci sarà da pazientare ancora per qualche tempo.