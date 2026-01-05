Samsung sempre più vicina a Perplexity, con il comando “Hey Plex”

Nel futuro di Samsung e della serie Galaxy S26 c’è Perplexity AI e ormai gli indizi che puntano in questa direzione aumentano a vista d’occhio. L’ultima novità è dedicata a tutti i dispositivi Android, ma con una maggiore integrazione nei modelli del produttore coreano.

Nel codice dell’app di Perplexity è stato avvistato il nuovo comando “Hey Plex”, che lascia presagire l’arrivo di un assistente AI con cui interagire al pari di Google Gemini.

Galaxy S26 con Perplexity AI: scovato il comando “Hey Plex” per Android, con una maggiore integrazione coi dispositivi Samsung

Crediti: Android Authority

Allo stato attuale basta utilizzare il comando vocale “Hey Google” per richiamare Gemini a bordo di qualsiasi dispositivo Samsung, in modo da accedere al volo alla nuova incarnazione dell’assistente AI di Big G. Tuttavia le cose potrebbero cambiare nel corso del 2026, in realtà già con il debutto della famiglia Samsung Galaxy S26 – previsto per fine febbraio.

È da tempo che si vocifera di una collaborazione strettissima tra Samsung e Perplexity: di recente ne abbiamo avuto un assaggio con la nuova versione di Bixby, prevista insieme a One UI 8.5. Inoltre la casa asiatica sta offrendo un anno di abbonamento a Perplexity Pro negli States e c’è anche un’app dedicata per i TV del produttore.

Tuttavia l’integrazione tra queste due realtà potrebbe diventare parecchio tangibile con i prossimi top di gamma. All’interno dell’ultima versione dell’app di Perplexity per Android (v2.69.3) è stato avvistato il comando vocale “Hey Plex”, che dovrebbe essere in grado di attivare l’assistente anche quando il display è spento – in modo simile a quanto avviene con Gemini.

Al momento non si tratta di una funzionalità disponibile, ma di una caratteristica che sarà implementata in un secondo momento. Inoltre c’è da dire che il comando vocale funzionerà con tutti gli smartphone Android e non solo con quelli Samsung.

Nonostante ciò, all’interno dell’app sono stati trovati dei riferimenti specifici proprio al brand coreano: il nuovo comando vocale sarà implementato a bordo dei dispositivi Galaxy con una particolare attenzione da parte di Samsung e Perplexity. Inoltre ci sono vari indizi che indicano che l’app di Perplexity sarà preinstallata a bordo di alcuni terminali Galaxy.

Non viene menzionata esplicitamente la serie Galaxy S26, ma non è difficile immaginare che questa novità troverà spazio a bordo dei prossimi top di gamma.