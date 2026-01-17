Samsung, documento trapelato non rassicura sull’esistenza di Galaxy S26 Edge

Mentre l’attenzione di analisti e appassionati è focalizzata sul prossimo grande lancio del colosso sudcoreano, nuove prove sembrano confermare una teoria che circola da tempo: la possibile cancellazione del Samsung Galaxy S26 Edge dalla futura gamma di punta.

Sebbene rumor e rapporti precedenti avessero già gettato ombre sul futuro di questa variante, recenti documenti interni del brand sembrano ora mettere un punto fermo sulla questione.

Samsung Galaxy S26 Edge, nuove rivelazioni dal mercato colombiano

Crediti: Onleaks x Androidheadlines

La fonte di queste nuove speculazioni risiede in una serie di documenti di marketing interni recentemente portati alla luce, che delineano i piani di lancio dell’azienda per i prossimi mesi.

Secondo quanto riportato, il materiale promozionale, specificamente destinato al mercato della Colombia, elenca chiaramente i dispositivi protagonisti delle future campagne. Tra i nomi citati figurano il Galaxy S26, il Galaxy S26+ e il top di gamma Galaxy S26 Ultra. Tuttavia, ciò che colpisce maggiormente non è la presenza di questi tre pilastri, bensì l’assenza totale di qualsiasi riferimento alla variante Edge.

Questa omissione non costituisce una prova inconfutabile della cancellazione definitiva del dispositivo per il lancio di febbraio, né esclude a priori la possibilità che una versione differente possa apparire più avanti nel corso dell’anno. Tuttavia, nel contesto delle strategie di lancio globali, la mancanza di un dispositivo nei documenti preliminari di marketing è un segnale che non si dovrebbe sottovalutare.

Il precedente del Galaxy S25 Edge

I documenti, però, sembrano non menzionare nemmeno il Galaxy S25 Edge, pur elencando altri dispositivi della generazione precedente.

Dato che il Galaxy S25 Edge è un telefono esistente e concreto, la sua assenza potrebbe essere interpretata come una scelta puramente commerciale: promuovere un dispositivo che non ha riscosso grande popolarità potrebbe non essere considerato un investimento sensato in termini di marketing.

Questa osservazione lascia aperto un piccolo spiraglio di dubbio. È possibile che Samsung abbia semplicemente deciso di non spingere commercialmente la variante “Edge” in quella specifica regione o campagna, piuttosto che averla eliminata dai piani di produzione.

Tuttavia, l’assenza del modello di nuova generazione, combinata con il contesto attuale, appare ben più significativa di una semplice scelta pubblicitaria.

Se si analizza l’assenza del Galaxy S26 Edge nel documento in combinazione con altre indiscrezioni, il quadro si fa più nitido e, per certi versi, più definitivo. Rapporti precedenti avevano già suggerito che Samsung fosse in procinto di accelerare i tempi di produzione del Galaxy S26+, una mossa che molti hanno interpretato come una misura d’emergenza per colmare un vuoto nella line-up.

Il fatto che il modello Edge sia completamente mancante avvalora la tesi secondo cui il dispositivo non verrà prodotto affatto. Sembra sempre più probabile che l’azienda abbia deciso di abbandonare definitivamente questa variante per concentrare le risorse su modelli che garantiscono performance di vendita più solide.

La strategia di puntare forte sul modello Plus potrebbe essere la diretta conseguenza della necessità di riorganizzare l’offerta, sacrificando un modello che forse non trovava una sua precisa collocazione nel mercato.