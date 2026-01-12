Ecco quando potrai comprare i nuovi Samsung Galaxy S26, secondo un leak

Il mondo della tecnologia ha gli occhi puntati sul colosso sudcoreano, e nuove indiscrezioni sembrano aver finalmente delineato il calendario per il lancio della tanto attesa serie Galaxy S26.

Se negli ultimi anni Samsung ci aveva abituati a un inizio d’anno scoppiettante, con presentazioni fissate già a gennaio, il 2026 potrebbe vedere un leggero slittamento strategico.

Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, infatti, i fan del brand dovranno pazientare ancora qualche settimana prima di poter mettere le mani sui nuovi dispositivi.

Galaxy S25 – Crediti: Samsung

Stando a quanto riportato dal portale Dealabs, che conferma precedenti rumor circolati nel settore, l’evento di presentazione ufficiale (il celebre Galaxy Unpacked) sarebbe fissato per il 25 febbraio.

Questa data rappresenta uno spostamento significativo rispetto alla tabella di marcia della generazione precedente: ricordiamo infatti che la serie Galaxy S25 era stata svelata al mondo il 22 gennaio, con un anticipo di oltre un mese rispetto alle previsioni attuali.

Tuttavia, la vera notizia che interessa i consumatori riguarda l’effettiva disponibilità nei negozi. Il report indica che i nuovi smartphone Samsung Galaxy S26 faranno il loro debutto commerciale in Europa l’11 marzo. Ciò significa che, a partire da quel mercoledì, sarà possibile recarsi fisicamente in store o attendere la consegna del proprio ordine.

La fonte sottolinea che questa data non dovrebbe riguardare solo il Vecchio Continente, ma applicarsi contestualmente anche ad altre regioni globali, suggerendo un lancio coordinato su larga scala.

Un dettaglio interessante emerge analizzando le tempistiche: sebbene l’evento di presentazione sia “in ritardo”, il lasso di tempo che intercorre tra l’annuncio e la vendita effettiva sembra essersi ridotto. Mentre per i Galaxy S25 passarono circa due settimane (dal 22 gennaio al 7 febbraio), per i nuovi S26 l’attesa si comprimerebbe, offrendo un accesso quasi immediato ai nuovi smartphone.

Cosa aspettarsi?

Oltre al calendario, le indiscrezioni si sono soffermate anche su ciò che troveremo all’interno dei dispositivi. Il vero protagonista sarà senza dubbio il Samsung Galaxy S26 Ultra, che si preannuncia come un mostro di potenza. Secondo i leak, il modello di punta sarà mosso esclusivamente dal chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Questa scelta di utilizzare un processore Qualcomm “for Galaxy” su scala globale per la variante Ultra confermerebbe la volontà di Samsung di offrire il massimo delle prestazioni senza compromessi sul suo dispositivo premium.

La situazione cambia per i fratelli minori, il Galaxy S26 standard e il modello Plus. Per questi dispositivi, Samsung sembra intenzionata a mantenere la sua storica strategia a “doppio binario”: a seconda della regione di vendita, gli utenti potrebbero trovare sotto il cofano un processore Snapdragon oppure una soluzione proprietaria Exynos.

Anche sul fronte dell’autonomia e della ricarica ci sono novità rilevanti. Il modello base Galaxy S26 dovrebbe integrare una batteria da 4.300 mAh, mentre la variante Plus manterrebbe una capacità di 4.900 mAh, garantendo così una continuità nelle prestazioni energetiche.

L’Ultra, invece, potrebbe fare un passo avanti nella velocità di ricarica, supportando finalmente la ricarica cablata a 60W, un upgrade atteso da tempo per ridurre i tempi di attesa alla presa di corrente.

Novità lato fotografico e software

Non mancano infine dettagli sul comparto fotografico e software, da sempre fiore all’occhiello della serie Galaxy S. Sebbene l’Ultra sia atteso con solo piccoli aggiornamenti ai sensori posteriori, l’intera gamma beneficerà di nuove capacità di elaborazione.

Si parla con insistenza del supporto al codec APV, che promette una gestione video più efficiente e qualitativamente superiore.

Inoltre, gli appassionati di fotografia mobile apprezzeranno l’introduzione di una nuova opzione di scatto a 24 MP tramite il modulo Camera Assistant, che permetterà di trovare un bilanciamento ancora più raffinato tra risoluzione e gestione della luce.