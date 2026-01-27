Samsung Galaxy S26 con tasto Fotocamera? All’inizio sì, ma qualcosa è cambiato

I nuovi top di gamma della serie Samsung Galaxy S26 avrebbero potuto offrire un tasto Fotocamera, secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni. Una novità da Camera Phone – particolarmente adatta sopratutto al modello Ultra – che invece sembra non trovare spazio a bordo della versione finale.

Samsung Galaxy S26 avrebbe potuto avere un tasto Fotocamera

Allo stato attuale gli smartphone Android e iOS con un tasto dedicato alla fotocamera sono molteplici, anche se non si tratta di una feature diffusa in modo capillare. Il tasto per il Controllo Fotocamera è presente a bordo della serie iPhone 16 e dell’attuale generazione iPhone 17; tra gli altri nomi abbiamo Sony Xperia 1 VII, OPPO Find X9 Pro, Honor 400 Lite ed altri ancora.

Come si nota il panorama Android è abbastanza variegato ma comunque il pulsante non è onnipresente. Tra gli smartphone che mancano all’appello ci sono quelli della serie Samsung Galaxy S.

Nonostante la natura di Camera Phone del modello di punta, perfino Samsung Galaxy S25 Ultra ne è sprovvisto. Le cose sarebbero potute andare diversamente con la prossima generazione, il cui lancio è atteso per il mese di febbraio.

Crediti: Android Authority

Un ex dipendente di Samsung ha rivelato su Linkedin di aver contributo ad un’iniziativa inedita: un nuovo tasto Fotocamera per Galaxy S26, con tanto di gesture di scorrimento. Tuttavia la funzionalità non è mai stata nominata dagli insider più importanti del settore e non compare nei render leak.

Probabilmente l’idea era quella di introdurre il nuovo pulsante ma poi è stata scartata in corso d’opera – anche se non è chiaro il motivo. A questo punto non è da escludere che vedremo questa novità in futuro, magari a bordo dei prossimi modelli della famiglia Galaxy S27!