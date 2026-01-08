Chip Qualcomm sulla serie Galaxy S26 al 75%, buone o cattive notizie per noi?

L’eco del CES 2026 risuona ancora forte, portando con sé conferme cruciali per il futuro immediato degli smartphone top di gamma. Al centro della scena vi è, come di consueto, il rapporto simbiotico ma complesso tra Samsung e Qualcomm.

Durante la fiera di Las Vegas, Cristiano Amon, CEO dell’azienda di San Diego, ha rilasciato dichiarazioni che delineano in modo netto la strategia per la prossima famiglia Galaxy S26, composta dai modelli base, Plus e Ultra.

Le sue parole confermano che Qualcomm manterrà una posizione dominante nella fornitura dei processori, assicurandosi circa il 75% della quota di mercato per i prossimi flagship coreani.

Samsung Galaxy S26: la strategia della doppia fornitura e il destino dell’Europa

Crediti: Samsung

Sebbene la notizia di una presenza massiccia dei nuovi Snapdragon 8 Elite Gen 5 possa sembrare rassicurante per la maggior parte degli utenti globali, quel restante 25% lasciato scoperto da Qualcomm apre uno scenario ben noto ai consumatori del Vecchio Continente.

Le parole di Amon suggeriscono che Samsung continuerà a perseguire una strategia multi-fornitore per garantire la stabilità della catena di approvvigionamento. Mentre il modello di punta, il Galaxy S26 Ultra, sembra destinato a montare la soluzione Qualcomm in ogni angolo del globo, i modelli Galaxy S26 standard e S26+ potrebbero subire una differenziazione geografica.

È qui che sorge l’interrogativo per il mercato italiano ed europeo. Storicamente, quando Samsung ha diviso la produzione tra chip Snapdragon e proprietari, l’Europa è stata spesso il terreno di approdo per le varianti Exynos.

Se la matematica non è un’opinione, quel 25% di dispositivi non equipaggiati con Snapdragon potrebbe tradursi, ancora una volta, nell’arrivo sugli scaffali italiani di unità spinte dal nuovo processore Exynos 2600.

In passato, questa disparità ha spesso sollevato critiche per via di una minore efficienza energetica e prestazioni termiche inferiori delle controparti Samsung rispetto ai chip americani, creando di fatto un’utenza di serie A e una di serie B a parità di spesa.

Exynos 2600: perché questa volta potrebbe essere diverso

Tuttavia, cedere al pessimismo potrebbe essere prematuro. Le novità tecniche che circondano lo sviluppo del nuovo Exynos 2600 dipingono un quadro molto diverso rispetto alle generazioni passate.

Samsung Foundry ha investito risorse ingenti per colmare il divario tecnologico, e il nuovo SoC proprietario sarà realizzato con un processo produttivo all’avanguardia a 2 nanometri.

Questo salto litografico non è un dettaglio da poco: il passaggio ai 2nm promette un incremento sostanziale dell’efficienza energetica e una densità di transistor tale da supportare carichi di lavoro molto più pesanti senza surriscaldamenti eccessivi.

Oltre al nodo produttivo, si segnalano importanti passi avanti nell’architettura della CPU e, soprattutto, della GPU. Samsung sembra aver lavorato duramente per ottimizzare l’interazione tra hardware e software, puntando a offrire un’esperienza utente che non faccia rimpiangere la controparte Snapdragon.

Se queste migliorie dovessero trovare riscontro nell’uso reale, l’eventuale arrivo in Italia della versione Exynos non rappresenterebbe più un compromesso penalizzante, ma una valida alternativa capace di competere ad armi pari con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Prezzi in salita

Al di là della “lotteria del silicio”, c’è un altro aspetto che potrebbe preoccupare i potenziali acquirenti più della marca del processore: il posizionamento di prezzo.

Nonostante le voci suggeriscano che la serie Galaxy S26 offrirà aggiornamenti hardware minimi rispetto alla generazione attuale, fatta eccezione proprio per i nuovi chip, Samsung sembra intenzionata a lanciare i nuovi dispositivi a un prezzo di listino superiore.

La speranza è che il lavoro svolto sull’Exynos 2600 sia tale da rendere invisibile la differenza nell’uso quotidiano, chiudendo definitivamente un capitolo di disparità tecnologiche che dura ormai da troppi anni.