Ricordate il Galaxy Ring che si è gonfiato al dito di un utente? Samsung ha concluso le indagini

Quando Samsung ha lanciato il Galaxy Ring nel corso del 2024, l’attesa da parte del pubblico e dei media era palpabile. Il dispositivo prometteva di cambiare radicalmente il monitoraggio della salute attraverso un form factor discreto ed elegante, segnando l’ingresso del colosso sudcoreano in un segmento di mercato fino ad allora dominato da player di nicchia.

Tuttavia, l’entusiasmo iniziale è stato parzialmente offuscato alcuni mesi fa da una notizia che ha rapidamente fatto il giro del web: un utente aveva segnalato un incidente piuttosto allarmante in cui il suo anello intelligente si era bloccato al dito a causa di un improvviso rigonfiamento della batteria.

Dopo circa tre mesi di silenzio operativo, necessari per condurre esami approfonditi, Samsung ha finalmente rotto gli indugi condividendo un aggiornamento ufficiale sulla vicenda, con l’obiettivo di chiarire le cause tecniche del guasto e rassicurare l’utenza sulla sicurezza generale del prodotto.

Galaxy Ring, la risposta ufficiale di Samsung all’incidente di alcuni mesi fa

Samsung Galaxy Ring

L’indagine condotta da Samsung è stata minuziosa e ha richiesto tempo proprio per la natura delicata del dispositivo, che per design è privo di parti riparabili dall’utente e sigillato ermeticamente. Secondo quanto riportato dall’azienda, il rigonfiamento della batteria che ha intrappolato il dito di Daniel è stato causato da una frattura nella struttura interna dell’anello.

Questa crepa avrebbe compromesso l’integrità della cella, portando alla reazione chimica che ha causato l’espansione della batteria.

Tuttavia, nonostante l’identificazione del danno strutturale come causa scatenante, i tecnici non sono stati in grado di determinare con certezza assoluta cosa abbia provocato la frattura iniziale nella plastica interna.

Nonostante questo punto interrogativo residuo, la conclusione più rilevante per i consumatori è che Samsung ha classificato l’evento come un caso isolato. Al termine dell’indagine, l’azienda ha dichiarato che non sussiste alcun rischio diffuso per la sicurezza delle batterie del Galaxy Ring, scongiurando quindi lo spettro di un difetto di progettazione su larga scala.

La conferma di un ente indipendente e la posizione ufficiale

Per garantire la massima trasparenza e fugare ogni dubbio su potenziali conflitti di interesse, Samsung ha reso noto di aver coinvolto un’agenzia esterna indipendente nell’analisi del dispositivo danneggiato.

Anche le perizie di terze parti hanno confermato la diagnosi interna: il problema è derivato dalla specifica rottura del modello in possesso di Daniel e non da un vizio intrinseco della tecnologia utilizzata.

In una nota ufficiale, il gigante tecnologico ha ribadito che la sicurezza dei clienti rimane la priorità assoluta dell’azienda. Samsung ha confermato di essere rimasta in contatto costante con l’utente durante tutto il corso dell’indagine.

La dichiarazione sottolinea come il Galaxy Ring sia stato progettato specificamente per l’uso quotidiano, ponendo la durata e la resistenza al centro della sua ingegnerizzazione.

Pertanto, gli utenti non devono temere che la batteria possa gonfiarsi durante il normale utilizzo del dispositivo. L’azienda invita comunque chiunque avesse dubbi a consultare le guide di assistenza clienti presenti sul sito ufficiale per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi.

La questione dell’autonomia

Parallelamente alla risoluzione del caso di rigonfiamento, l’attenzione di Samsung si è rivolta anche ad altre segnalazioni provenienti dalla community. Alcuni possessori del Galaxy Ring, incluso lo stesso Daniel, avevano lamentato un consumo anomalo della batteria, superiore agli standard dichiarati.

Anche su questo fronte, l’azienda ha mostrato proattività. Samsung ha spiegato che gli utenti che riscontrano un drenaggio eccessivo della batteria dovrebbero contattare l’assistenza clienti affinché ogni caso possa essere esaminato individualmente, suggerendo che le cause potrebbero variare da unità a unità.

A dimostrazione dell’impegno nel supporto post-vendita, è stato rilasciato proprio il mese scorso un aggiornamento del firmware mirato a correggere i problemi di consumo energetico su alcune unità, stabilizzando le prestazioni del dispositivo e migliorando l’esperienza utente complessiva.