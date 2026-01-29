Il 2026 sarà l’anno degli occhiali smart: Samsung lo conferma

Dopo i primi esperimenti dedicati ai visori, i giganti del mondo tech – in questo caso ci riferiamo ad Apple e Samsung – sarebbero ormai quasi pronti a lanciare i rispettivi occhiali smart. Se dalla parte di Cupertino tutto tace, Samsung ha invece confermato ufficialmente l’arrivo di questa novità: i suoi Galaxy Glasses (il nome non è ancora certo) debutteranno nel corso del 2026, ed ora è una certezza.

Samsung Galaxy Glasses: gli occhiali smart debutteranno nel corso del 2026 e ora c’è la conferma ufficiale

Crediti: Samsung

La compagnia asiatica ha svelato le sue intenzioni nel corso della recente conferenza dedicata ai risultati finanziari. Seong Cho, VP esecutivo della divisione Mobile Experience di Samsung ha confermato che nel 2026 arriveranno nuove esperienze di intelligenza artificiale multimodale su diversi formati, tra cui anche occhiali AR di nuova generazione.

I primi occhiali smart di Samsung dovrebbero essere basati sulla piattaforma Android XR, mirando alla realtà aumentata o mista. Si tratta di una naturale evoluzione della strada intrapresa dal brand con il visore Samsung Galaxy XR: un primo passo importante, me si muove in direzione dei Galaxy Glasses – che dovrebbero essere la vera rivoluzione.

Al momento sappiamo che sono in lavorazione due modelli siglati SM-O200P e SM-O200J: inizialmente si pensava a varianti regionali, ma in realtà si tratterebbe di due dispositivi distinti. Comunque per ora è ancora tutto molto nebuloso: secondo varie voci i primi occhiali smart di Samsung potrebbero non includere un display AR.

Questa caratteristiche dovrebbe trovare spazio a bordo della seconda generazione, in arrivo nel 2027. In questa fase è meglio prendere qualsiasi informazione con cautela: come emerso anche dai brevetti, i Galaxy Glasses sono in corso d’opera quindi è probabile che dovremo attendere un po’ di tempo prima di avere dettagli concreti. Intanto ci sono voci anche in merito agli occhiali di Apple, forse in arrivo insieme alla serie iPhone 18.