Samsung ha confermato per errore i suoi nuovi auricolari wireless

Il muro di segretezza che solitamente circonda i lanci dei nuovi prodotti tecnologici è stato inaspettatamente infranto, e questa volta la “colpa” non è di fonti esterne o paparazzi del settore, ma della stessa azienda produttrice.

Samsung sembra aver involontariamente confermato l’esistenza e l’arrivo imminente della sua nuova linea di auricolari: i Galaxy Buds 4.

Samsung Galaxy Buds 4: un’apparizione inaspettata sull’app ufficiale

Crediti: Android Authority

Tutto è nato da una svista all’interno dell’applicazione Samsung Members, la piattaforma dedicata alla community e al supporto per i possessori di dispositivi Galaxy.

Gli utenti che consideravano la quarta generazione dei Buds ancora lontana sono stati smentiti dalle evidenze portate alla luce dal leaker Alfaturk. In un post recentemente diffuso sulla piattaforma X, è stato evidenziato come i nomi “Galaxy Buds 4” e “Galaxy Buds 4 Pro” siano apparsi chiaramente nei menu dell’applicazione.

La presenza di questi dispositivi non è avvenuta in una sezione casuale, bensì nell’area dedicata al supporto tecnico e alla risoluzione dei problemi. Se Samsung ha già predisposto le voci per il troubleshooting, significa che lo sviluppo del prodotto è in una fase estremamente avanzata, se non addirittura conclusa.

L’azienda si è, di fatto, già preparata a gestire eventuali assistenze per un hardware che ufficialmente non è ancora stato annunciato al pubblico.

Design tutto nuovo e specifiche tecniche trapelate

Oltre alla conferma del nome, iniziano a emergere dettagli concreti sull’estetica e sulle capacità tecniche dei nuovi auricolari. Secondo quanto riportato da fonti affidabili come il noto informatore Evan Blass, i nuovi Galaxy Buds 4 Pro dovrebbero presentare un design rinnovato rispetto al passato.

Le immagini render (visibili poco più in alto) suggeriscono il mantenimento della struttura “a stelo”,simile a quella introdotta con la generazione precedente, ma con linee decisamente più morbide e curve, distaccandosi dalle geometrie più rigide dei modelli attuali.

Ulteriori conferme arrivano dalle certificazioni FCC scovate da The Tech Outlook. Il modello di punta, identificato con il codice SM-R640, supporterà sia il Bluetooth Classic che il Bluetooth Low-Energy.

Un cambiamento significativo potrebbe riguardare anche la custodia di ricarica: le indiscrezioni puntano verso l’abbandono della classica forma a “pillola” in favore di un case dal design più squadrato, simile a una piccola scatoletta.

La scommessa sull’autonomia e la concorrenza

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla documentazione tecnica riguarda l’alimentazione. I nuovi auricolari di grado Pro supporteranno un’alimentazione a 3,85V in corrente continua.

Questo dato suggerisce l’utilizzo di una batteria ad alto voltaggio (per degli auricolari) che potrebbe tradursi in un netto miglioramento dell’autonomia.

Samsung sembra voler sfidare direttamente i concorrenti, in particolare i Pixel Buds Pro 2 di Google, che hanno fatto della durata della batteria uno dei loro punti di forza.

Con Apple che, secondo le ultime voci di corridoio, non prevede il lancio di nuovi AirPods per tutto il 2026, Samsung ha davanti a sé molto tempo per catturare l’attenzione degli utenti alla ricerca di auricolari premium.

Un debutto previsto per febbraio

Alla luce di queste informazioni, la domanda sulla data di rilascio trova una risposta quasi scontata. Considerando che la serie Galaxy S26 è attesa per un annuncio ufficiale il 25 febbraio, è altamente probabile che i nuovi auricolari vengano svelati durante lo stesso evento Galaxy Unpacked.

La convergenza di indizi è ormai schiacciante: dalle certificazioni tecniche ottenute a inizio gennaio fino all’apparizione prematura nell’app di supporto, tutto suggerisce che i Galaxy Buds 4 siano pronti per il palcoscenico.

Non resta che attendere l’evento di fine febbraio per scoprire se le prestazioni audio e la cancellazione del rumore saranno all’altezza delle aspettative generate da questa involontaria, ma efficace, campagna di anticipazione.