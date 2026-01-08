Samsung Galaxy Book 6 ufficiali: la nuova serie di PC AI, tra potenza e design ultrasottile

Con il lancio della serie Galaxy Book 6 l’azienda ha ufficialmente inaugurato la nuova generazione per quest’anno, puntando su un equilibrio tra performance, stile e intelligenza artificiale avanzata.

La gamma comprende i modelli Galaxy Book 6, 6 Pro e 6 Ultra, progettati per offrire prestazioni elevate in un profilo estremamente sottile. Inoltre grazie alla stretta collaborazione con partner come Intel e NVIDIA, Samsung non si è limitata a un semplice aggiornamento hardware, ma ha trasformato il PC portatile in un centro nevralgico per l’ecosistema Galaxy AI.

Samsung Galaxy Book 6, 6 Pro e 6 Ultra: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Il cuore pulsante della serie Galaxy Book 6 è rappresentato dai processori Intel Core Ultra Serie 3, i primi SoC costruiti con l’avanzato processo produttivo Intel 18A. Questa architettura permette di ottenere prestazioni della CPU superiori di oltre il 60% rispetto alla generazione precedente, garantendo un multitasking fluido anche sotto carichi di lavoro intensi.

L’aspetto più interessante riguarda però l’integrazione di una NPU capace di offrire fino a 50 TOPS, consentendo l’esecuzione in tempo reale di attività complesse basate sull’intelligenza artificiale, come la traduzione istantanea e il miglioramento delle immagini, direttamente sul dispositivo senza dover ricorrere al cloud.

Per i professionisti della creatività e gli appassionati di gaming, il modello Ultra alza ulteriormente l’asticella integrando le recenti GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50, che sbloccano esperienze di editing video e generazione di immagini basate sull’AI di altissimo livello.

Per supportare una potenza di calcolo così elevata senza sacrificare la silenziosità o il comfort termico, Samsung ha introdotto un’architettura di raffreddamento completamente riprogettata. Per la prima volta, anche la serie Pro integra una camera di vapore, mentre sul modello Ultra la superficie di dissipazione è stata notevolmente ampliata per garantire stabilità anche durante le sessioni di lavoro più pesanti.

Tale nuovo sistema, abbinato a ventole con pale a spaziatura irregolare per ridurre la rumorosità, migliora l’efficienza di raffreddamento del 35% rispetto ai modelli precedenti.

Nonostante le implementazioni tecniche, il design rimane incredibilmente portatile: il Galaxy Book 6 Pro da 16″ raggiunge uno spessore di appena 11,9 mm, mentre la versione Ultra si ferma a 15,4 mm, confermandosi come uno dei laptop più sottili e bilanciati sul mercato.

L’esperienza visiva e sonora è stata curata con la medesima attenzione ai dettagli, utilizzando display Dynamic AMOLED 2X dotati di touchscreen su tutta la gamma Ultra e Pro. Gli schermi offrono una luminosità di picco fino a 1.000 nit e beneficiano della tecnologia Vision Booster, che adatta automaticamente i contrasti e i colori in base alla luce ambientale, rendendo i contenuti perfettamente leggibili anche sotto la luce diretta del sole.

La protezione è affidata al vetro Corning Gorilla Glass con DXC, che riduce i riflessi superficiali del 75% e aumenta la resistenza ai graffi. Sul fronte audio, Galaxy Book 6 Ultra si distingue per un sistema a sei altoparlanti con Dolby Atmos e woofer a cancellazione di forza, progettati per offrire bassi profondi e voci cristalline riducendo al minimo le vibrazioni della scocca.

La vera forza della serie risiede però nell’integrazione con Galaxy AI, che trasforma il modo in cui l’utente interagisce con i propri file e con gli altri dispositivi del marchio. Funzioni come AI Select permettono di ottenere informazioni su qualsiasi testo visualizzato semplicemente usando le dita sul touchscreen, mentre Note Assist può riassumere e tradurre testi lunghi in pochi istanti.

Crediti: Samsung

La connettività multi-dispositivo è garantita da strumenti come Multi Control e Storage Share, che consentono di utilizzare un unico cursore tra PC, tablet e smartphone o di accedere istantaneamente ai file del telefono direttamente dal laptop.

Tutto questo è supportato da un’autonomia al top che raggiunge le 30 ore di riproduzione video, con un sistema di ricarica super rapida capace di ripristinare il 63% della batteria in soli 30 minuti sul modello Ultra.

La serie Samsung Galaxy Book 6, disponibile in mercati selezionati a partire dalla fine di gennaio 2026, rappresenta un punto di svolta per chi cerca uno strumento di lavoro potente, sicuro grazie a Samsung Knox e profondamente integrato con l’intelligenza artificiale. I notebook arriveranno nei colori Grey e Silver, mentre da aprile 2026 sarà disponibile una Galaxy Book 6 Enterprise Edition.

