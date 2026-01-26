Samsung Galaxy A57: le prime immagini svelano un design familiare

L’approccio ultra conservativo del brand continuerà anche con Samsung Galaxy A57, il nuovo medio gamma 5G atteso nel corso delle prossime settimane. Lo smartphone è stato certificato dal TENAA con tanti dettagli tecnici a cui ora si aggiungono anche le prime immagini: prevedibilmente, avremo a che fare con un telefono nuovo ma dal look parecchio familiare.

Samsung Galaxy A57: la scheda tecnica del TENAA è completa, ora ci sono anche le immagini

Il design di Samsung Galaxy A57 5G non sembra cambiare di una virgola rispetto a quello dell’attuale A56: stessa tripla fotocamera in un modulo a capsula (con il flash LED all’esterno), bordi dritti, uno schermo piatto con un foro per la selfie camera. Probabilmente la vera differenza saranno le colorazioni, vista la presenza di un’inedita tonalità viola.

Le specifiche sono già state anticipate dalla stessa certificazione TENAA e i dettagli mancanti sono stati riempiti dai leak. In base a quanto emerso il look non sarà l’unico dettagli familiare: anche gran parte della scheda tecnica ricalca quella di A56, fatta eccezione per il chipset – l’inedito Eynos 1680.

Il vero cambiamento sarà nella maneggevolezza dato che Samsung Galaxy A57 offrirà un corpo più sottile ed un peso minore: 6,9 mm e 182 grammi contro i 7,4 mm e 197 grammi del modello attuale. In merito all’uscita si guarda al mese di febbraio, prima del debutto della gamma Galaxy S26.

Scheda tecnica presunta