La ricetta di Samsung per evitare rincari? OLED cinesi per Galaxy A57

Il mercato globale degli smartphone nel 2026 si trova ad affrontare una sfida complessa a causa dell’impennata dei costi dei componenti, una dinamica che sta spingendo i principali produttori a rivedere drasticamente le proprie strategie.

In questo contesto di incertezza, Samsung avrebbe intrapreso un percorso senza precedenti per il suo prossimo modello di fascia media, Galaxy A57. Per evitare che il rincaro delle memorie si traduca in un aumento del prezzo finale, l’azienda avrebbe deciso di adottare pannelli OLED di produzione cinese.

Samsung Galaxy A57 potrebbe non subire aumenti per la crisi delle memorie, grazie ai display cinesi

La necessità deriva principalmente dall’aumento dei costi di produzione dei chip di memoria, un fenomeno che colpisce persino un colosso come Samsung, nonostante sia tra i più grandi produttori mondiali di tali componenti.

Per compensare le spese maggiori e mantenere il prezzo di Galaxy A57 in linea con quello del precedente Galaxy A56, Samsung si sarebbe rivolta a CSOT, un produttore cinese di display che offre soluzioni OLED a costi sensibilmente inferiori rispetto alla divisione interna Samsung Display.

Ciò permetterebbe di bilanciare il budget produttivo senza sacrificare le caratteristiche premium dello schermo, che secondo le indiscrezioni rimarrà un pannello da 6,67″ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Oltre alla gestione dei costi, la missione di Galaxy A57 sarebbe anche politica e commerciale: riconquistare il trono di primo produttore mondiale di smartphone, attualmente nelle mani di Apple. Nei mercati emergenti come India, Sud-est asiatico e America Latina, Samsung ha subito lo scorso anno una flessione a causa dell’aggressiva concorrenza di brand cinesi come Xiaomi e OPPO, oltre al lancio del modello “economico” iPhone 16e.

In mercati strategici come il Vietnam, la quota di Samsung è scesa dal 31% al 28% in un solo anno, a vantaggio dei rivali che puntano tutto sull’accessibilità. Mantenendo i prezzi stabili grazie ai pannelli CSOT, la casa coreana punterebbe a creare una barriera contro l’avanzata dei marchi cinesi, che a loro volta non sono immuni ai rincari e hanno già iniziato ad alzare i listini.

Cosa aspettarsi dal prossimo medio gamma di Samsung

Dal punto di vista tecnico, Galaxy A57 si preannuncia come un dispositivo solido e bilanciato nonostante l’ottimizzazione dei costi produttivi. Le specifiche trapelate indicano la presenza di un processore Exynos 1680, opzioni di RAM fino a 12 GB e uno spazio di archiviazione che arriva a 256 GB.

Il comparto fotografico non rinuncia alla qualità, proponendo un sensore principale da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica, affiancato da una ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale sempre da 12 MP. Per concludere ci sarebbero una batteria da 5.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 45W.