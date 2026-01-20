Samsung Galaxy A57 sarà più sottile e leggero, ma non aspettatevi troppe novità

Prima di lanciare i prossimi top di gamma, il produttore asiatico dovrebbe arricchire la sua line-up di fascia media con i nuovi modello della famiglia A. Samsung Galaxy A57 5G è stato certificato dall’ente cinese TENAA, che come al solito ha svelato praticamente tutto: mancano solo le immagini e qualche dettagli tecnico più preciso, ma nel complesso ormai il medio gamma sembra quasi senza segreti!
Samsung Galaxy A57 5G certificato dal TENAA: svela quasi tutto
La certificazione TENAA svela che Samsung Galaxy A57 5G sarà più leggero e sottile del precedente A56: quest’ultimo è dotato di uno spessore di 7,4 mm e un peso di 197 grammi mentre il nuovo modello scenderà a 6,9 mm e 182 grammi.
Il cuore del nuovo mid-range di Samsung sembra essere l’inedito Exynos 1680: il TENAA pare in linea con i risultati su Geekbench, “confermando” il SoC. Passando al resto delle specifiche, non risultano grandi novità rispetto all’attuale A56: l’ente certificativo cita una batteria da 5.000 mAh, una fotocamera da 50 + 12 + 5 MP ed un pannello AMOLED da 6,7″ di diagonale.
Comunque la mole di dettagli emersi dalla certificazione può significare solo una cosa: Samsung Galaxy A57 è ormai vicino al debutto e anche delle indiscrezioni precedenti parlavano di un lancio anticipato. Solitamente la finestra della seria A è marzo/aprile ma quest’anno il debutto dovrebbe avvenire a febbraio o comunque prima della presentazione della famiglia Galaxy S26.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 182 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat Super AMOLED 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel)
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC: INEDITO – Samsung Exynos 1680, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 1 x 2,9 GHz
- 4 x 2,6 GHz
- 3 x 1,95 GHz
- GPU: Xclipse 550
- RAM: 8/12 GB
- Storage: 128/256 GB espandibile fino a 2 TB (micro SD)
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: tripla 50 + 12 + 5 MP (f/?) con ultra-wide e macro
- Selfie camera: 12 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8