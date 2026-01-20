Samsung Galaxy A57 sarà più sottile e leggero, ma non aspettatevi troppe novità

Prima di lanciare i prossimi top di gamma, il produttore asiatico dovrebbe arricchire la sua line-up di fascia media con i nuovi modello della famiglia A. Samsung Galaxy A57 5G è stato certificato dall’ente cinese TENAA, che come al solito ha svelato praticamente tutto: mancano solo le immagini e qualche dettagli tecnico più preciso, ma nel complesso ormai il medio gamma sembra quasi senza segreti!

Samsung Galaxy A57 5G certificato dal TENAA: svela quasi tutto

Galaxy A56 – Crediti: Samsung

La certificazione TENAA svela che Samsung Galaxy A57 5G sarà più leggero e sottile del precedente A56: quest’ultimo è dotato di uno spessore di 7,4 mm e un peso di 197 grammi mentre il nuovo modello scenderà a 6,9 mm e 182 grammi.

Il cuore del nuovo mid-range di Samsung sembra essere l’inedito Exynos 1680: il TENAA pare in linea con i risultati su Geekbench, “confermando” il SoC. Passando al resto delle specifiche, non risultano grandi novità rispetto all’attuale A56: l’ente certificativo cita una batteria da 5.000 mAh, una fotocamera da 50 + 12 + 5 MP ed un pannello AMOLED da 6,7″ di diagonale.

Comunque la mole di dettagli emersi dalla certificazione può significare solo una cosa: Samsung Galaxy A57 è ormai vicino al debutto e anche delle indiscrezioni precedenti parlavano di un lancio anticipato. Solitamente la finestra della seria A è marzo/aprile ma quest’anno il debutto dovrebbe avvenire a febbraio o comunque prima della presentazione della famiglia Galaxy S26.

Scheda tecnica presunta