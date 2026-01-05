Anche Samsung aumenta i prezzi degli smartphone, ecco di quanto e dove

Il mercato degli smartphone sta vivendo una fase di forte pressione sui prezzi, spinta principalmente da una tempesta perfetta nel settore delle memorie. L’esplosione della richiesta di chip per l’AI nei data center ha spinto i produttori a dirottare la produzione verso componenti ad alto margine, riducendo l’offerta per i dispositivi consumer.

Ormai diversi produttori hanno ammesso l’impossibilità di assorbire i costi delle memorie, i cui prezzi sono aumentati fino al 60%. Xiaomi, Redmi, Honor, OPPO e vivo hanno già alzato i prezzi in Cina e in India ed ora tocca anche a Samsung. Nel mirino ci sono i Galaxy A56, A36 e F17, per il momento solo per quanto riguarda il mercato indiano.

Primi rincari per il prezzo degli smartphone Samsung, ma non per noi (per adesso)

Crediti: Samsung

I nuovi prezzi per gli smartphone interessati sono in vigore dal 5 gennaio e – come anticipato anche in apertura – ad oggi hanno colpito solo l’India. Tuttavia è chiaro che le cose si evolveranno rapidamente anche in altri paesi e seguiranno dei rincari a catena.

Dopo un inizio promettente (grazie a dei leak che facevano ben sperare), le cose sono cambiante anche per quanto riguarda la futura serie Samsung Galaxy S26. Uno dei vertici della casa sudcoreana ha confermato che non è escluso un aumento del prezzo dei prossimi top di gamma, quindi è chiaro che questo sarà il trend del 2026.

Tornando ai mid-range della gamma A ed F, Galaxy A56 ha subito un aumento di 2.000 rupie (circa 19€ al cambio attuale) per tutti i tagli di memoria; anche Galaxy A36 ha visto dei rincari – di 1.500 rupie, circa 14€ – per tutte le configurazioni. Infine il piccolo Galaxy F17 ha visto un aumento di 1.000 rupie (circa 9€) per ciascuna variante.

I nuovi prezzi valgono sia per i modelli base da 4 e 8 GB di RAM che per le versioni di punta fino a 12 GB, senza sconti per nessuno. A questo punto è chiaro che per mantenere i prezzi quanto più bassi possibili i vari produttori non potranno che puntare su configurazioni minori.

In merito ai top di gamma, al momento la serie Galaxy S25 e i pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7 non sono stati ancora colpiti. Comunque è solo questione di tempo ormai, e lo stesso vale per tutti i brand e in tutti i mercati.