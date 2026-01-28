Samsung Galaxy A37 e A57 in arrivo a febbraio: eccoli nelle immagini leak

I nuovi smartphone della serie Galaxy A dovrebbero debuttare prima del solito: anziché a marzo questa generazione sarebbe in arrivo già nelle prime settimane di febbraio, prima dell’evento dedicato alla gamma S26.

Mancherebbe poco, quindi, e di conseguenza le indiscrezioni si stanno intensificando: Samsung Galaxy A37 e A57 sono apparsi nelle prime immagini render leak, “confermando” il design di entrambi.

Samsung Galaxy A37 sarà il nuovo modello di mezzo della serie: design e specifiche svelate

Crediti: Android Headlines

Partiamo proprio dal piccolo della coppia, Samsung Galaxy A37: di certo il più interessante dato che finora si è parlato poco di lui. Il dispositivo è apparso su Geekbench con il chipset Exynos 1480, non proprio attualissimo – risale al 2024.

Il design dello smartphone ricalca quello del precedente Galaxy A36: c’è una doppia fotocamera con design a capsula, affiancata dal flash LED, frontalmente un display piatto con un foro centrale per la selfie camera. Bordi dritti, angoli arrotondati: l’approccio conservativo di Samsung si conferma anche con la prossima generazione.

Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, sulla base delle indiscrezioni finora.

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: /

Display: Flat Super AMOLED 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel)

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC: Samsung Exynos 1480, 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,75 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Xclipse 530

RAM: 8/12 GB

Storage: 128/256 GB

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: doppia 50 + ? MP (f/?) con IMX906 oppure S5KGNJ e ultra-wide

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8

C’è anche Samsung Galaxy A57, ormai quasi senza più segreti

Crediti: Android Headlines

Per Samsung Galaxy A57 valgono le stesse considerazioni: stesso design e parte delle specifiche mutuate dalla precedente generazione. Lo smartphone è stato certificato dal TENAA in un’inedita tonalità viola; probabilmente l’unico cambiamento estetico del telefono riguarderà le colorazioni (ma anche spessore e peso, che saranno inferiori rispetto al predecessore).

Per la scheda tecnica al momento sono emerse caratteristiche molto simili a quelle di A56: la novità sarebbe rappresentata dal chipset, l’inedito Exynis 1680.