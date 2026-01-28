Samsung Galaxy A37 e A57 in arrivo a febbraio: eccoli nelle immagini leak

I nuovi smartphone della serie Galaxy A dovrebbero debuttare prima del solito: anziché a marzo questa generazione sarebbe in arrivo già nelle prime settimane di febbraio, prima dell’evento dedicato alla gamma S26.
Mancherebbe poco, quindi, e di conseguenza le indiscrezioni si stanno intensificando: Samsung Galaxy A37 e A57 sono apparsi nelle prime immagini render leak, “confermando” il design di entrambi.
Samsung Galaxy A37 sarà il nuovo modello di mezzo della serie: design e specifiche svelate
Partiamo proprio dal piccolo della coppia, Samsung Galaxy A37: di certo il più interessante dato che finora si è parlato poco di lui. Il dispositivo è apparso su Geekbench con il chipset Exynos 1480, non proprio attualissimo – risale al 2024.
Il design dello smartphone ricalca quello del precedente Galaxy A36: c’è una doppia fotocamera con design a capsula, affiancata dal flash LED, frontalmente un display piatto con un foro centrale per la selfie camera. Bordi dritti, angoli arrotondati: l’approccio conservativo di Samsung si conferma anche con la prossima generazione.
Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, sulla base delle indiscrezioni finora.
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat Super AMOLED 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel)
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC: Samsung Exynos 1480, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 4 x 2,75 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Xclipse 530
- RAM: 8/12 GB
- Storage: 128/256 GB
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: doppia 50 + ? MP (f/?) con IMX906 oppure S5KGNJ e ultra-wide
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8
C’è anche Samsung Galaxy A57, ormai quasi senza più segreti
Per Samsung Galaxy A57 valgono le stesse considerazioni: stesso design e parte delle specifiche mutuate dalla precedente generazione. Lo smartphone è stato certificato dal TENAA in un’inedita tonalità viola; probabilmente l’unico cambiamento estetico del telefono riguarderà le colorazioni (ma anche spessore e peso, che saranno inferiori rispetto al predecessore).
Per la scheda tecnica al momento sono emerse caratteristiche molto simili a quelle di A56: la novità sarebbe rappresentata dal chipset, l’inedito Exynis 1680.
- Dimensioni e peso: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 182 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat Super AMOLED 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC: INEDITO – Samsung Exynos 1680, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 1 x 2,9 GHz
- 4 x 2,6 GHz
- 3 x 1,95 GHz
- GPU: Xclipse 550
- RAM: 8/12 GB
- Storage: 128/256 GB espandibile fino a 2 TB (micro SD)
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: tripla 50 + 12 + 5 MP (f/?) con ultra-wide e macro
- Selfie camera: 12 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8