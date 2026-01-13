Samsung Galaxy A07 5G è il nuovo low budget con tanta batteria e 6 anni di update

Il 2026 di Samsung comincia all’insegna della fascia low budget con il nuovo Galaxy A07: si tratta del modello 5G più economico del brand, con varie migliorie rispetto al predecessore ed una maxi batteria. Ecco tutti i dettagli rivelati dallo store ufficiale del brand, anche se per il momento si tratta di un telefono presente solo in determinati mercati.

Samsung Galaxy A07 5G ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Samsung

Il design di Samsung Galaxy A07 5G rispecchia la sua natura economica: la parte frontale ospita un pannello con un mento pronunciato e un notch a goccia nella parte superiore; il retro è dotato di una dual camera in un modulo a capsula, affiancata dal flash LED. Il dispositivo presenta una forma squadrata con angoli arrotondati.

Il display è un pannello LCD da 6,7″ di diagonale con risoluzione HD+, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco di 800 nit. Rispetto al predecessore abbiamo una frequenza di aggiornamento superiore anche se resta l’antiestetica tacca.

Migliora anche la batteria, con un aumento del 20% rispetto alla generazione passata: si tratta di un’unità da 6.000 mAh, più che sufficiente per un’autonomia di tutto rispetto. La sicurezza è affidata al lettore d’impronte digitali laterale mentre la scocca è classificata IP54.

Il comparto fotografico si affida ad un sensore da 50 MP accompagnato da un obiettivo da 2 MP per la profondità di campo e da una selfie camera da 8 MP. Il cuore del budget phone Samsung è il SoC Dimensity 6300 di MediaTek, coadiuvato da 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il software è basato su Android 16 (con UI 8.0) e sono previsti fino a 6 anni di aggiornamenti (tra patch di sicurezza e major update di Android).

Disponibile nei colori nero e viola, Samsung Galaxy A07 5G misura 167,4 x 77,4 x 8,2 mm e pesa 199 grammi. Completano il pacchetto il supporto dual SIM 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3 e un ingresso USB-C 2.0.

Per ora il nuovo telefono economico è stato annunciato solo in Thailandia, con un prezzo di partenza di circa 150€ al cambio attuale. Come il resto della gamma A0 è probabile che il device non arriverà ufficialmente in Italia, ma sarà acquistabile tramite venditori terzi.