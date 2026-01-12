Tornano i saldi invernali AliExpress: tech e non solo, con sconti fino al 60%!

Dopo le occasioni di Capodanno, ecco arrivare una nuova serie di offerte targate AliExpress: i saldi invernali tech continuano con la possibilità di risparmiare fino al 60% su tantissimi prodotti, sconto a cui c’è da aggiungere anche quello dei nuovi coupon generici – accompagnati anche dai nostri codici esclusivi!
Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!
Saldi invernali AliExpress: ecco le occasioni di gennaio, con nuovi coupon da riscattare
Le offerte di AliExpress in occasione dei saldi tech riguardano principalmente il tech – in questo periodo i prezzi si fanno davvero aggressivi. Tuttavia potete trovare tante opportunità anche per altre categorie di prodotti, quindi il nostro consiglio è il solito: date un’occhiata alla pagina della promo, in modo da spulciare tutte le occasioni!
Come al solito ci sono anche nuovi coupon generici: questi permettono di ricevere uno sconto fino a 60€, a fronte di una spesa minima. Di seguito trovate tutti i codici e la relativa descrizione.
Dato che i coupon hanno un utilizzo limitato, vi consigliamo di riscattarli tutti insieme al checkout su un prodotto come questo. Non effettuate l’acquisto e i codici resteranno disponibili nel vostro account fino al termine dell’evento – fissato per il 18 gennaio.
- Coupon “WDIT02” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€
- Coupon “WDIT04” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€
- Coupon “WDIT07” – 7€ di sconto su una spesa minima di 49€
- Coupon “WDIT10” – 10€ di sconto su una spesa minima di 79€
- Coupon “WDIT15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 109€
- Coupon “WDIT20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€
- Coupon “WDIT30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€
- Coupon “WDIT45” – 45€ di sconto su una spesa minima di 369€
- Coupon “WDIT60” – 60€ di sconto su una spesa minima di 499€
Ci sono anche i nuovi Coupon Esclusivi
Non dimenticate di riscattare anche i nostri Coupon Esclusivi: in questo modo avrete a disposizione ancora più possibilità di risparmiare. Anche con questi codici è bene riscattare tutto subito, per aver disponibili nell’account di AliExpress per tutta la durata dell’evento.
- Coupon “GIZDEAL02” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€
- Coupon “GIZDEAL04” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€
- Coupon “GIZDEAL07” – 7€ di sconto su una spesa minima di 49€
- Coupon “GIZDEAL10” – 10€ di sconto su una spesa minima di 79€
- Coupon “GIZDEAL15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 109€
- Coupon “GIZDEAL20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€
- Coupon “GIZDEAL30” – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€
- Coupon “GIZDEAL45” – 45€ di sconto su una spesa minima di 369€
- Coupon “GIZDEAL60” – 60€ di sconto su una spesa minima di 499€
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.