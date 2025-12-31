Buon anno da AliExpress, con nuovi i saldi tech: fino al 60% di sconto su tantissimi prodotti!

Anno nuovo, promozione nuova: il mese di gennaio comincia all’insegna dei saldi di AliExpress, con le offerte di Capodanno. Ancora una volta trovate una sfilza di prodotti tech – ma non solo – a prezzo stracciato, grazie agli sconti fino al 60% in meno, con la possibilità di risparmiare ancora con i nuovi coupon!
Saldi di Capodanno AliExpress: sconti fino al 60% e nuovi Coupon per l’evento di inizio anno dello store
I saldi di Capodanno targati AliExpress prendono il posto dei classici Choice Day: la promozione di inizio mese, che ormai ci accompagna da tempo, si amplifica con un numero maggiori di sconti e tanti Coupon. L’iniziativa durerà fino al 7 gennaio, quindi avrete a disposizione un po’ di giorni per scegliere con cura quello che vi interessa.
Comunque come al solito vi ricordiamo di non temporeggiare troppo, dato che i prodotti sono disponibili in quantità limitate. Le offerte non riguardano solo l’elettronica (con smartphone, smartwatch ed accessori tech) ma anche articoli delle categorie Casa & Arredo, Moda e Sport & Hobby. Date un’occhiata alla pagina delle promo per scoprire tutte le occasioni!
I nuovi Coupon da riscattare
Come al solito, insieme alle offerte lampo trovate dei nuovi Coupon generici: basta riscattare uno di questi codici al momento del checkout per ottenere uno sconto in base alla spesa effettuata.
- Coupon “ITCD02” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€
- Coupon “ITCD04” – 2€ di sconto su una spesa minima di 29€
- Coupon “ITCD07” – 7€ di sconto su una spesa minima di 49€
- Coupon “ITCD09” – 9€ di sconto su una spesa minima di 69€
- Coupon “ITCD13” – 13€ di sconto su una spesa minima di 99€
- Coupon “ITCD20” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€
- Coupon “ITCD25” – 25€ di sconto su una spesa minima di 209€
- Coupon “ITCD40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 329€
- Coupon “ITCD55” – 55€ di sconto su una spesa minima di 459€
- Coupon “ITCD60” – 60€ di sconto su una spesa minima di 569€
Così come i prodotti possono terminare anche i coupon hanno un numero di utilizzi limitato: quindi vi consigliamo di riscattarli tutti insieme al checkout su un prodotto qualsiasi – come questo – così avrete i codici disponibili per tutto il periodo della promo. Una volta riscattati, i coupon verranno legati all’account quindi potete chiudete l’acquisto e continuate a fare spese senza troppa fretta.
