Anello o smartwatch? Rogbid Fusion è l’ibrido 2 in 1 che non ti aspetti

Un po’ Casio Ring Watch, un po’ smartwatch: è questa l’idea del produttore cinese per la sua ultima creazione. Si tratta di Rogbid Fusion, un dispositivo 2 in 1 che si presenta con un corpo minuscolo e la possibilità di un doppio utilizzo: come un pratico anello smart oppure con un “classico” smartwatch. Ecco tutti i dettagli dell’ibrido più assurdo del momento: il rivale di Galaxy Ring e dei modelli Oura è servito?

Rogbid Fusion è l’indossabile 2 in 1: smartwatch e anello smart insieme

Crediti: Rogbid

Il corpo del dispositivo misura appena 21 x 20,6 x 8,2 mm con un peso piuma di circa 14 grammi. Grazie al suo cinturino adattabile in maglia milanese, Rogbid Fusion può essere indossato come anello mentre la dotazione comprende anche un secondo cinturino in nylon per utilizzarlo come orologio da polso. L’indossabile svolge quindi la duplice funzione di smart ring o smartwatch (in base ai gusti e le necessità dell’utente).

Il mini wearable presenta uno schermo OLED di appena 0,49″, utile per visualizzare le informazioni di base – come l’orario, la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e i dati relativi al sonno. Per tutti i dettagli estesi basta aprire l’applicazione per smartphone.

Crediti: Rogbid

Le sue dimensioni ridotte non vanno a limitare le funzionalità: Rogbid Fusion supporta oltre 100 modalità sportive ed è compatibile sia con smartphone Android che iOS. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rende ideale anche per il nuoto mentre lato autonomia l’azienda dichiara fino a 5 giorni di utilizzo. La scocca è realizzata in metallo, per un tocco elegante senza rinunciare alla robustezza.

Crediti: Rogbid

Questo particolare indossabile è stato lanciato al prezzo di 49,9$ ed è acquistabile tramite lo store ufficiale. Rogbid Fusion è sicuramente un dispositivo stravagante ma potrebbe rappresentare un’alternativa gradita a chi cerca un anello smart diverso dal solito o uno smartwatch dalle dimensioni particolarmente compatte.