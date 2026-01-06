Roborock F25 ACE Pro: la rivoluzione Wet & Dry con schiuma attiva debutta al CES 2026

Il CES 2026 di Las Vegas si conferma il palcoscenico ideale per le innovazioni che trasformano la gestione della casa, e quest’anno l’attenzione è tutta per Roborock. L’azienda, leader globale nella robotica domestica, ha presentato ufficialmente Roborock F25 ACE Pro, un aspirapolvere Wet & Dry senza fili progettato per alzare l’asticella della pulizia profonda.

Il nuovo modello non si limita a potenziare le specifiche tecniche tradizionali, ma introduce un approccio radicalmente nuovo nel trattamento delle macchie difficili grazie ad un’innovativa tecnologia schiumogena.

Roborock F25 ACE Pro ufficiale al CES 2026: tutte le novità della lavapavimenti con tecnologia schiumogena

Crediti: Roborock

La vera innovazione che distingue il Roborock F25 ACE Pro è la tecnologia JetFoaming, un sistema di schiuma attiva ultra-densa capace di trasformare appena un millilitro di detergente in 167 milioni di microbolle. Attraverso un grilletto dedicato, l’aria viene miscelata con precisione alla soluzione per spruzzare uno strato uniforme che aderisce e scioglie istantaneamente lo sporco più ostinato, come residui di unto, dentifricio o macchie secche.

Ad accompagnare questa funzionalità troviamo un hardware di altissimo livello, caratterizzato da una forza di aspirazione di 25.000 PA, una pressione verso il basso di 30 N e una spazzola che ruota a 430 giri al minuto, garantendo la rimozione efficace sia dello sporco umido che di quello secco.

Un altro punto di forza fondamentale riguarda la gestione dei capelli e dei peli di animali, spesso causa di malfunzionamenti nei dispositivi meno evoluti. Roborock ha integrato la lama di pulizia JawScrapers, definita a “dente di squalo”, che esercita una pressione costante sul rullo per catturare i capelli ed evitare grovigli. I test hanno dimostrato un tasso di grovigli dello 0% e una capacità di rimozione dei peli superiore al 90%, mantenendo il sistema sempre efficiente.

La manovrabilità è stata altrettanto curata grazie al sistema SlideTech 2.0, che utilizza ruote motorizzate indipendenti per assistere i movimenti di spinta e trazione dell’utente, rendendo il passaggio intorno ai mobili fluido e silenzioso. Inoltre, grazie alla funzione FlatReach 2.0, il dispositivo può inclinarsi fino a 180 gradi in orizzontale, permettendo di pulire sotto letti e divani con un ingombro in altezza di soli 12,5 cm, senza mai perdere la potenza di aspirazione.

Crediti: Roborock

Per chi cerca la massima igiene con il minimo sforzo, la stazione base di autopulizia rappresenta una soluzione completa. Il sistema effettua un lavaggio del rullo con acqua ad alta temperatura (95°C), eliminando grasso e residui e garantendo – secondo i test TÜV SÜD – un tasso di rimozione batterica del 99,99%. Successivamente, un flusso d’aria calda sempre a 95°C asciuga il rullo in modo rapido e silenzioso, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

L’intero ecosistema è gestibile tramite l’app Roborock, che permette non solo di regolare i livelli di detergente, ma include anche una modalità di controllo remoto per guidare l’aspirapolvere direttamente dall’applicazione, senza intervento manuale.

Roborock F25 ACE Pro si posiziona come uno degli strumenti di pulizia più avanzati e completi mai realizzati dal brand, unendo una potenza bruta a una gestione intelligente delle risorse grazie al sensore DirTect, che ottimizza acqua e aspirazione in base al livello di sporco rilevato.

La compagnia ha annunciato il nuovo modello in occasione del CES 2026 di Las Vegas; tuttavia i prezzi e la disponibilità specifica per il mercato italiano saranno comunicati in un secondo momento.