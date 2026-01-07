Roborock al CES 2026: il futuro della smart home tra robot che salgono le scale e Real Madrid

Il CES 2026 di Las Vegas ha segnato una tappa fondamentale per l’evoluzione della domotica, grazie alle rivoluzionarie innovazioni presentate da Roborock. Con lo slogan “The Greatest Meeting the Greatest”, l’azienda leader nella robotica domestica ha annunciato una partnership strategica globale con il Real Madrid Football Club, unendo l’eccellenza tecnologica a quella sportiva per promuovere il concetto di Real Smart Cleaning.

Durante l’evento, il marchio ha presentato una gamma di prodotti che promettono di eliminare definitivamente i limiti fisici della pulizia automatizzata, introducendo soluzioni hardware e software che trasformano il robot aspirapolvere da semplice accessorio a un assistente domestico agile e onnipresente.

CES 2026: tutte le novità di Roborock annunciate durante la fiera tech di Las Vega

Crediti: Roborock

La novità più dirompente dell’intera fiera è stata senza dubbio la presentazione del Roborock Saros Rover, il primo robot aspirapolvere al mondo dotato di un’architettura wheel-leg, ovvero basata su arti che combinano ruote e gambe. Questa tecnologia, alimentata dall’intelligenza artificiale e da complessi sensori di movimento 3D, permette al dispositivo di imitare la mobilità umana: il robot può estendere e sollevare le ruote indipendentemente, eseguendo piccoli salti e rotazioni agili.

Il vantaggio pratico è senza precedenti, poiché Saros Rover è in grado di percorrere e pulire ogni singolo gradino delle scale, comprese quelle a chiocciola o con moquette, raggiungendo zone che fino ad oggi erano considerate inaccessibili per qualsiasi aspirapolvere autonomo.

Crediti: Roborock

Oltre alla sperimentazione del Saros Rover, Roborock ha svelato i nuovi modelli di punta destinati al mercato consumer per la prima metà del 2026: Saros 20 e Saros 20 Sonic. Il modello Saros 20 si distingue per il sistema AdaptiLift Chassis 3.0, una struttura di arrampicata potenziata che permette al robot di superare soglie singole fino a 4,5 cm o soglie doppie fino a 8,5 cm, garantendo una navigazione fluida tra stanze con dislivelli significativi.

La versione Sonic, invece, punta sulla compattezza con un corpo ultra-sottile da soli 7,98 cm e un sistema di lavaggio che strofina le superfici 4.000 volte al minuto.

Entrambi i dispositivi vantano una potenza di aspirazione HyperForce da record, pari a 35.000 PA, e sono supportati dalla nuova base RockDock, capace di lavare i panni del mocio con acqua bollente a 100°C per un’igiene totale.

Crediti: Roborock

L’espansione del marchio non si ferma all’interno delle mura domestiche, poiché il 2026 segna anche l’ingresso ufficiale di Roborock nel mercato del giardinaggio negli Stati Uniti e in altri mercati. La nuova linea di tosaerba robotici è guidata dal RockMow X1 LiDAR, un dispositivo che utilizza la percezione ambientale LiDAR e una trazione integrale 4WD per garantire un taglio dei bordi perfetto e una navigazione millimetrica anche su terreni irregolari.

Parallelamente, la serie Qrevo si arricchisce con il modello Curv 2 Flow, che introduce il rullo con tecnologia di autopulizia SpiraFlow e una pressione di lavaggio verso il basso di 15N, offrendo una protezione specifica per i tappeti e una precisione chirurgica lungo i bordi delle pareti.

Crediti: Roborock

Le innovazioni presentate da Roborock al CES 2026 dimostrano come l’azienda stia superando la fase della semplice aspirazione per entrare in quella della mobilità intelligente totale.

Grazie alla collaborazione con il Real Madrid e al debutto di tecnologie capaci di sfidare la gravità come il sistema wheel-leg, il brand consolida la sua posizione di leader. Anche se per alcuni modelli, come il Saros Rover, la data di lancio ufficiale verrà comunicata in seguito, gli utenti italiani potranno ricevere maggiori dettagli su prezzi e disponibilità della gamma tosaerba e degli altri robot già nel corso del primo trimestre dell’anno.