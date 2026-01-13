I ricondizionati certificati Samsung arrivano anche in Europa

Samsung ha annunciato l’espansione del suo programma Certified Re-Newed (CRN) in mercati europei selezionati, portando i propri dispositivi ricondizionati ufficiali in Francia, Germania e Regno Unito.

Dopo il lancio iniziale negli Stati Uniti e in Corea del Sud, l’iniziativa mira a rendere i modelli flagship della gamma Galaxy decisamente più accessibili grazie a un prezzo competitivo e un occhio alla sostenibilità.

Ancora un passo avanti per i ricondizionati certificati Samsung, ora disponibili in alcuni Paesi europei

Samsung Galaxy S25 FE

Il valore dei dispositivi Certified Re-Newed risiede negli elevatissimi standard di ispezione che li differenziano nettamente dai prodotti usati o ricondizionati da terze parti. Ogni smartphone viene sottoposto a un processo di rigenerazione interno gestito da esperti, che comprende una pulizia meticolosa e oltre 100 test di qualità.

Per assicurare una qualità al top, Samsung limita l’accesso al programma CRN solo ai prodotti restituiti di grado superiore, che vengono ripristinati utilizzando esclusivamente parti originali per garantire che il look e le funzioni siano indistinguibili da un prodotto nuovo di fabbrica.

Durante il processo, tutti i dispositivi vengono resettati per eliminare in modo definitivo i dati personali precedenti. Una volta pronti, gli smartphone vengono confezionati in nuovi box realizzati con materiali riciclabili, con la stessa dotazione di accessori presente nelle confezioni standard.

Un punto di forza è la garanzia ufficiale Samsung, che ha la stessa durata di quella prevista per i dispositivi nuovi. Inoltre, ai dispositivi venduti nei mercati europeo viene assegnato un nuovo numero IMEI e viene installata l’ultima versione del software disponibile. Attualmente, questi prodotti sono acquistabili esclusivamente attraverso il sito ufficiale Samsung nei paesi aderenti.

L’azienda ha già manifestato l’intenzione di continuare a introdurre il programma in ulteriori mercati in futuro. Per il momento i Paesi europei interessati sono Francia, Germania e Regno Unito, per gli smartphone della serie Galaxy S25. L’Italia non fa parte di questo primo gruppo di mercati, quindi per ora non resta che tenere le dita incrociate.