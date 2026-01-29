Il Wi-Fi più veloce d’Italia nel 2025? Ecco la classifica nPerf

La competizione per la migliore connettività domestica in Italia ha trovato nel 2025 un verdetto chiaro, certificato dalle analisi indipendenti di nPerf.
La società francese, autorità internazionale nella misurazione delle prestazioni delle reti, ha pubblicato il suo “Barometer of Fixed Internet Connections in Italy“, basato su una massiccia campagna di test condotti dagli utenti tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025.
I risultati dello studio lasciano poco spazio alle interpretazioni: iliad si è imposta ottenendo le migliori performance su tutti gli indicatori tecnici rilevanti e distanziando nettamente i concorrenti storici.
iliad ha il Wi-Fi migliore in Italia: un dominio su tutti i fronti
Al vertice della classifica generale, che sintetizza la qualità complessiva dell’esperienza utente attraverso il punteggio nPoints, iliad svetta con un totale di 145.841 punti. Questo risultato la pone al di sopra degli altri operatori nazionali, con TIM che segue in seconda posizione e Fastweb a chiudere il podio, seguiti da Vodafone e WindTre.
Ciò che impressiona maggiormente nell’analisi dei dati è la velocità pura. Secondo le rilevazioni nPerf, gli abbonati iliad hanno beneficiato della velocità media di download più elevata del Paese, raggiungendo i 382,13 Mb/s.
Si tratta di un valore che stacca in modo deciso il resto del gruppo, dove il secondo classificato si ferma a circa 255 Mb/s. Tale capacità di banda si traduce in un vantaggio tangibile per le famiglie, specialmente nella gestione contemporanea di streaming in alta risoluzione e download pesanti.
Anche sul fronte dell’upload, parametro cruciale per lo smart working e l’invio di file, l’operatore mantiene il primato con una media di 241,92 Mb/s, confermando una robustezza infrastrutturale superiore alla media di mercato.
Reattività, stabilità e Wi-Fi
Oltre alla velocità di trasferimento dati, lo studio pone l’accento sulla reattività della connessione, misurata attraverso la latenza. Anche in questo ambito, fondamentale per il gaming online e le videochiamate professionali, la rete iliad ha mostrato le prestazioni migliori, registrando un tempo di risposta medio di appena 15,88 millisecondi.
È l’unico operatore ad aver infranto la barriera dei 20 millisecondi, garantendo un’esperienza priva di ritardi percepibili, laddove altri player si assestano su valori superiori ai 24 o 28 millisecondi.
Il riconoscimento di nPerf, che attribuisce a iliad anche il titolo di miglior performance Wi-Fi del 2025, si sposa con l’aggiornamento tecnologico dell’hardware fornito ai clienti. L’operatore ha infatti puntato con decisione sullo standard Wi-Fi 7, rendendolo centrale nelle proprie strategie commerciali.