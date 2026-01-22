Non solo Max: cosa sappiamo di Redmi Turbo 5, avvistato su Geekbench

Xiaomi continua ad arricchire la sua lineup del 2026, sia in Cina che a livello Global. Il prossimo Redmi Turbo 5 dovrebbe unire due mondi, arrivando sia in patria che nei mercati internazionali con POCO: si tratta ormai di una tradizione quando si parla dei due brand della compagnia di Lei Jun.
Di recente il modello Turbo è stato avvistato su Geekbench, con i primi dettagli sulle specifiche. Di certo un passo avanti gradito, visto che la comunicazione di Xiaomi – nei canali ufficiali cinesi – ha messo al centro della scena il solo Turbo 5 Max.
Redmi Turbo 5 su Geekbench: i primi benchmark svelano i dettagli sulle specifiche
La versione Max sarà il fiore all’occhiello della gamma, con il Dimensity 9500s e una super batteria da 9.000 mAh. Tuttavia Redmi Turbo 5 “liscio” non sarà da meno, stando alle varie indiscrezioni.
Il telefono è comparso nei primi benchmark con la sigla 2511FRT34C: a bordo troviamo 16 GB di RAM, Android 16 e il chipset Dimensity 8500. Si tratta del SoC più recenti di MediaTek per la fascia media, realizzato a 4 nm con architettura All Big Core, una frequenza massima di 3,4 GHz e una GPU con il supporto al ray tracing.
Il lancio sarebbe previsto entro fine gennaio, quindi non resta che un annuncio ufficiale da parte del brand. Redmi Turbo 5 Max avrebbe già una controparte globale, ossia POCO X8 Pro Max (certificato nelle scorse settimane). A questo punto è probabile che la versione Turbo 5 possa arrivare da noi come POCO X8 Pro.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED 6,6″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 8500, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725
- 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725
- 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725
- GPU: Mali-G720 MP8
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 7.500 mAh
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: 50 + 8 MP con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3