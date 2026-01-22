Con Redmi Pad 2 Pro sembrerà di studiare ad Hogwarts: ecco l’elegante Harry Potter Edition

Xiaomi si prepara al lancio del nuovo Redmi Turbo 5 Max in Cina, ma questa non è l’unica novità in arrivo. Aspettando di conoscere il giorni del debutto, il brand ha confermato che arriverà anche Redmi Pad 2 Pro e, rispetto al modello lanciato in Italia, sarà presente un’aggiunta “magica”.

L’edizione speciale a tema Harry Potter è stata svelata con tanto di design e gadget: arriverà con una confezione unica nel suo genere, ed un look che strizza l’occhio agli amanti di Hogwarts.

Redmi Pad 2 Pro x Harry Potter: ecco la nuova versione speciale, purtroppo in esclusiva cinese

Crediti: Redmi

Le specifiche tecniche e il design di Redmi Pad 2 Pro x Harry Potter resterà invariato, ricalcando quanto visto con il modello lanciato in Italia. A cambiare saranno lo stile della cover posteriore e la confezione: al centro della scocca è presente il logo della celebre scuola di magia, mentre il tablet presenta un’elegante colorazione blu notte.

Insieme al dispositivo ci sarà anche una pratica borsa portaoggetti con tracolla, sicuramente un’aggiunta che farà piacere ai fan del celebre maghetto. Probabilmente ci saranno altri gadget in confezione mentre il tablet sarà dotato di personalizzazioni software, con un tema appositamente ispirato ad Harry Potter.

Crediti: Redmi

Il lancio dell’edizione speciale è atteso entro fine gennaio, ma solo per il mercato cinese. Resta da vedere se Xiaomi deciderà di portare questa novità anche in altri Paesi, ma appare poco probabile (visti i precedenti). Comunque in passato tutti i prodotti Xiaomi e Redmi dedicati ad Harry Potter sono arrivati da noi tramite store di terze parti.

Nel frattempo, se state cercando un tablet economico e dotato di caratteristiche di tutto rispetto, Redmi Pad 2 Pro fa sicuramente al caso vostro. Il dispositivo è già presente in Italia, ora in sconto al prezzo di 264€ su Amazon; la versione 5G è in promo nello store ufficiale a 319€.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 279,80 x 181,65 x 7,5 mm, 610 grammi

Colorazioni: Graphite Gray, Silver, Lavender Purple

Certificazione: /

Display: Flat LCD 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 600 nit di luminosità, colore a 10 bit, DC Dimming

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,7 GHz – Cortex A720 3 x 2,4 GHz – Cortex A720 4 x 1,8 GHz – Cortex A520

GPU: Adreno 810

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 12.000 mAh

Ricarica: 33W, inversa 27W

Fotocamera: singola 8 MP (f/2.0), 13 MP (f/2.2) per la versione 5G

Selfie camera: 8 MP (f/2.28)

Connettività e altro: 5G + eSIM opzionali, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Quad Speaker stereo, USB-C, mini-jack 3.5 mm

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

