Redmi Pad 2: un bug di HyperOS 3 “silenzia” il tablet low budget

Nei mesi passati Xiaomi ha annunciato HyperOS 3, la nuova versione della sua interfaccia proprietaria: il rollout è iniziato dalla Cina per poi arrivare anche in versione Global e europea, portando notevoli miglioramenti ad una sfilza di dispositivi.

Tuttavia l’ultimo aggiornamento dedicato a Redmi Pad 2 sembra causare qualche grattacapo: secondo le segnalazioni la build OS3.0.1.0.WOVMIXM causerebbe il “silenzio” del tablet. Al momento la problematica sembra riguardare solamente la versione Global (non quella EU), e si parla anche di varianti regionali.

Xiaomi HyperOS 3: emerso un bug che provoca il silenzio totale di Redmi Pad 2 Global

Redmi Pad 2

Il bug di HyperOS 3 causerebbe la perdita completa dell’audio del tablet, rendendo inutili gli speaker montati a bordo del dispositivo. Xiaomi ha riconosciuto ufficialmente il problema e sarebbe già al lavoro su una soluzione.

Come anticipato in apertura, il difetto riguarderebbe la versione software OS3.0.1.0.WOVMIXM, relativa a Redmi Pad 2. Gli utenti colpiti hanno provato ad effettuare un ripristino alle condizioni di fabbrica ma nulla sembra avere effetto.

L’unico modo per evitare il problema sarebbe quello di utilizzare un paio di auricolari: il bug, infatti, non sembra rimuovere completamente il suono ma soltanto l’uscita degli altoparlanti. Probabile che il problema sia nei driver audio; comunque la risposta e la soluzione spettano a Xiaomi.

Nel momento in cui scriviamo si parla di Redmi Pad 2 Global e di varianti regionali: di conseguenza non sembra che il modello EU sia interessato, almeno da quanto emerso finora.

Per scaricare l’ultima versione del firmware di Xiaomi potete dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato. Per gli esperti e smanettoni, ricordiamo che HyperOS 3 è disponibile anche sotto forma di Xiaomi.eu, custom rom parecchio apprezzata.